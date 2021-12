Almudena Grandes murió de manera inesperada. Su muerte ha provocado un casi unánime panegírico. No fuí un lector ávido de la autora, solo las Las edades de Lulú y Malena es un nombre de tango: las novelas, como suele, eran mucho mejor que las películas. No tengo voz autorizada para sumarla a ese lamento articulado ni puedo decir que era una gran autora salvo por lo que dicen personas cercanas a mí, en especial el autor murciano Jan J. Martí, autor de La trilogía del olvido y Ahmar, que deberían leer si no lo han hecho ya, y me dio la que creo que es la clave de Grandes y su principal mérito: «Lo chulo de Almudena es lo que se curró ser una gran escritora». Lo que sí sé y sí recuerdo es que el personaje de Malena y de su historia familiar supuso una vindicación interior de que la propia imperfección no era tal y eso, en la España del final del siglo XX y para un gay en el armario (bueno, vitrina) ya era mucho. Mientras les escribo esto rescato ese recuerdo. Así que, gracias, Almudena.

Esta semana Joan Manuel Serrat se ha despedido de los escenarios. Ha dicho que prefiere hacerlo en persona y no a la francesa. El cantautor catalán sí me ha dado las palabras para definir a algún tipo de políticos que nos asolan, los que se creen «la aristocracia del barrio, tahúres, supersticiosos, charlatanes y orgullosos». También ha descrito el que para muchos sería el mausoleo perfecto en Mediterráneo y nos ha dado el himno para quienes amamos a ese mar y tan poco hemos hecho por cuidarlo, también es verdad. Serrat siempre ha tenido, incluso de joven despeinado, pinta de tipo prudente y no ha querido que la vida le obligue a despedirse de manera atropellada, que es una faena que le ha hecho a Almudena cuando todavía tenía algo que decir, porque su muerte ha dejado, además, su obra incompleta, a pesar de que su último empeño de currante ya fuera, de por sí, titánico: su propósito de narrar los episodios de una guerra interminable, la civil, que todavía nos asola siendo el penúltimo capítulo el que va justo después de su muerte. Que el ayuntamiento de Madrid, ciudad a la que retrató en sus páginas y artículos no haya tenido detalle ninguno señala que el encono que nos enfrenta sigue vivo y nos señala esa aristocracia de barrio, cortoplacista y rácana. Digo penúltimo capítulo porque el último, por ahora, se anuncia en la Asamblea de Madrid: la propuesta de derogación completa de la Ley LGTBI y la ley Trans de la Comunidad de Madrid irá a pleno. Será el primer retroceso en la legislación LGTBI en España desde el inicio de la democracia. Quizá sea la muerte de Grandes un aviso para las malenas taradas e imperfectas que poblamos este mundo: que la lucha por nuestro derecho a ser siempre será, mientras dure esta guerra interminable, una obra incompleta.