Precauciones. Dos hombres están sentados en una terraza. Llega el camarero y uno de ellos le dice: «Nos vas a traer un tercio de cerveza con dos copas. Pero, no te preocupes, que te vamos a pedir varios más. Es que, repartiéndolos así, entre los dos, cada tercio, nos los bebemos más despacio y tomamos menos».

Solo a él. Ya sé que a muchos de ustedes lo que ocurre en la Asamblea les interesa poco, pero, aun así, supongo que se habrán enterado de que el jueves se votó la retirada del nuevo Estatuto de Autonomía de la Región del Congreso y del Senado, donde debía aprobarse. Este documento había sido aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos representados en la Asamblea. ¿Y por qué este jaleo? ¿Por qué provocar que ayer se quedasen solos para votar esa moción los diputados del PP, los tránsfugas y Vox, mientras los demás diputados se salían a la calle? ¿Tanto nos iba a afectar al millón y medio de murcianos algo malo de ese estatuto? Pues, no. Solo le afectaba a uno de los nuestros, a López Miras, que no hubiera podido presentarse a la reelección si se aprobaba una moción en el Senado que devolviera a nuestra ley lo de ‘solo poder ser presidente durante dos legislaturas’. Así es la vida, la vida política de nuestra Región, quiero decir.

Se callaron como… Una señora le está diciendo a otra, en la gran superficie esa de siempre: «Veremos si no se nos fastidia otra vez la Navidad con lo del covid nuevo ese, el de África del Sur». La segunda le habla muy convencida: «No, hija, no. He leído que esta mutación, la Ómicron, se detectó antes en los Países Bajos que en África, pero los responsables se callaron para que no comenzaran a crearse los problemas de cierres de comunicaciones, aislamientos y demás desastres para el país que lo dijera primero. Así que ahí están todos los del sur de África, que es seguro que tienen casos, pero que no fueron los primeros en detectarlos, sino que los holandeses los vieron y se callaron». «Como putos», dice la primera.

A tope. Veo en la portada de una revista a la reina Letizia cargada de chatarra. Lleva una cosa enorme en la cabeza llena de brillantes y eso. El titular dice: ‘Éxito total del viaje de los Reyes a Suecia’. Se ve que, siendo reina, si hay que ir a Suecia, tiene que ponerse toda la pedrería. Estas son cuestiones que a mí se me escapan.

Desengaño. En una plataforma de la tele encuentro una película española que se llama Donde caben dos, llena de actores que me gustan, Raúl Arévalo, Anna Castillo, Luis Calleja, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Carlos Cuevas, Verónica Echegui, etc. Por la pinta y lo que dice la información de la peli me creo que puede ser algo parecido a la de Kiki, el amor se hace, es decir una cosa de sexo y broma tan divertida como la de Paco León. Y me pongo a verla, y resulta que es un coñazo, con algo de sexo, sí, pero tan desangelado y fuera de lugar que ni para entretener sirve. Y, encima, acaba con un discurso en el que te adoctrinan con unas tonterías de muchísimo cuidado, más oídas ya que la música de La guerra de las galaxias.

Series. De series poco puedo decirles. Estoy viendo la última temporada de Endeavour, que son solo tres capítulos, pero que realmente son tres películas independientes absolutamente estupendas como todas las temporadas de esta serie. Y les voy a decir algo que no digo nunca, como saben: la plataforma en la que está Endeavour es la plataforma de los cinéfilos, sin lugar a dudas, ahí puedes encontrar lo que no está en ninguna parte. Y es española. Se llama Filmin.

Irse bien. Se habla, se dice, se comenta, que Diego Conesa lo ha dejado todo en la política murciana porque va a otro puesto de categoría nacional, o, quién sabe, internacional. Yo, que he opinado en varios medios que en la Región de Murcia, los políticos se van de las sitios a menudo con muy malos modos y con muy poca ética, me ha parecido que Conesa ‘se ha ido muy bien’, como hacen las personas serias. A ver si lo que ocurre es que va a ascender, a los cielos o a cualquier otro sitio. En fin.

No hay belén. Un hombre a mí: «¿Es que no van a hacer ustedes el belén de Cajamurcia este año tampoco?» «Pues, no», le respondo. «Con lo de la covid no lo han considerado buena idea». «Joder, pues era una tradición», me dice y se va con mal gesto.

Adiós

Serrat se retira de los escenarios con una gira, el año que viene. Resulta extraño que le llegue el final de su carrera a alguien que te ha acompañado con su música tantos años. El disco de Machado, el de Miguel Hernández, Mediterráneo…, todos los tengo ahí, en unas estanterías, aunque ya nunca los pongo. Me es más cómo buscarlos en Youtube o en una plataforma de música. Pero lo cierto es que esas canciones están unidas a momentos inolvidables de mi vida y supongo que la de muchos de ustedes. Ha sido un músico excelente