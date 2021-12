El miércoles de la próxima semana, Angela Merkel se despedirá de su puesto como canciller alemán, coincidiendo con la toma de posesión de su sucesor, Victor Sholzt, candidato por el Partido Social Demócrata. Han sido dieciséis años ininterrumpidos ocupando el máximo puesto ejecutivo en la Alemania reunificada. No se había conocido una mujer en la presidencia, y menos procedente de un territorio de la antigua República Democrática, la Alemania comunista. Es una ceremonia tradicional en la que los militares homenajean a su comandante en jefe saliente. Los homenajeados pueden elegir una lista de canciones para animar el cotarro. La sobria y circunspecta Angela Merkel ha sorprendido al personal eligiendo, entre otros, un tema de Nina Hagen. Con ello parece querer lanzar el mensaje de que, en realidad, no la conocemos.

Han sido dieciseis años de claroscuros, en la que la mejor parte ha sido su último mandato, reconciliada con la idea de una Europa unida en la que Alemania debía ejercer de forma proactiva su liderazgo como economía más poderosa de la Unión. Su reacción a la pandemia fue la opuesta a su comportamiento frente a los países del Sur de Europa durante la Gran Crisis Financiera, originada en Estados Unidos, pero en la que los damnificados fueron los países del euro con menor credibilidad y, por tanto, víctimas de la desconfianza de los mercados. En esa ocasión, Angela Merkel se comportó como una líder dura y exigente con los más débiles, exigiéndoles austeridad en unas circunstancias dramáticas que, al contrario, hubieran exigido solidaridad de las economías de Centroeuropa con la periferia mediterránea. Los alemanes, junto con holandeses y austríacos, se confabularon para señalar ante los mercados a unos países llenos de vagos y vividores, siempre dispuestos a gastarse la fortuna familiar en juergas y ocio.

Esa posición, coherente con la moralina esperable de la hija de un pastor protestante, como es el caso de Angela Merkel, estuvo a punto de acabar con el euro como moneda única y con la Unión Europea como proyecto de solidaridad y mejor apuesta por la convivencia pacífica en el Continente europeo.

Solo el respaldo a Mario Draggi y su «haremos todo lo que haga falta para salvar el euro» compensaron el garrafal error de adoptar esa posición moralmente intransigente con Grecia primero, y con Portugal y España después. Mientras tanto, Estados Unidos, que no hizo distingos de la situación financiera de unos Estados y otros, había resuelto la crisis de la subprime que ellos habían creado, lanzando un chorro de liquidez a la economía. En vez de cebarse con los países menos creíbles del euro, las autoridades financieras europeas los deberían haber respaldado desde el primer momento. De esa forma no se hubieran producido turbulencias en el mercado de deuda pública y no se hubieran exigido dramáticos recortes presupuestarios cuando lo que se necesitaba era manga ancha de liquidez y una política expansiva.

Otro error imperdonable de Angela Merkel fue su decisión, tomada en caliente después del accidente de la Central Nuclear de Fukushima, de ordenar el cierre de todas las centrales nucleares en Alemania, contra toda lógica y sentido común. Allí evidenció Angela Merkel una desconocida vena populista en busca de congraciarse con el electorado de los verdes, convertidos ya en ese momento en el partido pivot capaz de aliarse con los conservadores o socialdemócratas según les conviniera, como ahora han hecho para formar Gobierno junto con la izquierda, por un lado, y los liberales por otro. Esa fue una decisión tan demencial que ha conseguido convertir al país germánico en el más dependiente del carbón, justo a la altura cuando más se necesita acabar con este tipo de energía. Incluso el mismo partido verde apoyó de forma reluctante la medida del cierre, pese a su historial de oposición frontal a las nucleares. Ellos saben a estas alturas que la nuclear es la mejor energía para asegurar la transición desde los combustibles fósiles a las energías renovables.

Pero devolver a la Alemania moderna a la era oscura del carbón es solo uno de los errores estratégicos de Angela Merkel en relación con la política energética. El principal de ellos consiste en profundizar en la dependencia energética de Alemania respecto de la dictadura rusa, con el gaseoducto Nord Stream 2 recién finalizado, aunque no operativo aún. El error estratégico que supone liberar a Rusia del peaje ucraniano debilita fuertemente a Occidente frente al autarca ruso y su círculo de cleptócratas. Tendrá múltiples consecuencias en el futuro, ninguna de ellas positiva. Su afán por tender puentes con Rusia (la única motivación comprensible una vez eliminada la posibilidad de un comportamiento personal corrupto) conduce al sometimiento de la Unión Europea a Rusia, quien hace cada día todo lo posible sin reparar en medios para destruirla.

Estos son los errores más graves, pero no lo únicos. Angela Merkel manejó fatal la crisis inmigratoria de 2014, dejando entrar y acogiendo con los brazos abiertos a un millón de inmigrantes procedentes de Oriente Medio. Eso alimentó el discurso de la extrema derecha y casi aúpa al poder en Francia a la ultraderecha lepenista. Tampoco fue precisamente muy fina la gestión del Brexit, que se podría haber evitado con la estrategia del palo y la zanahoria, jugando con habilidad ante la opinión pública británica, que no oyeron de los europeos una propuesta mínimamente convincente que los animara a quedarse. También es criticable su postura con relación a China, en la que ha tenido más peso los intereses de la industria alemana que la prudencia estratégica ante el más poderoso enemigo de Occidente.

Angela Merkel ha acabado cayéndonos bien, después de tantos años paseando su oronda figura de ama de casa de clase media por los vericuetos de poder en el mundo. Sobre todo, nos ha caído bien al final de su mandato por su fuerte defensa de los fondos europeos contra el Covid que nos favorecen directamente. Lo que no la libra de dejar un legado francamente discutible, con tremendos errores que pagaremos nosotros y nuestros descendientes durante muchos años.