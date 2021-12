#Sábado 27nov | VÍSPERA DE ADVIENTO

Mañana domingo comienza el Adviento, un tiempo que siempre he sentido como una miniestación de espera y esperanza. Participo en un retiro que otros años he vivido en la Casa de Oración del Monte o en Puerto de Mazarrón. En esta ocasión, por mor de la pandemia, tenemos que celebrarlo en el ventilado interior de la pequeña iglesia de El Bojar, en una de las zonas más humildes de la capital y que, casi con toda seguridad, no conoce el común de los mortales. Juan Carrascosa, un amigo, un hermano y un acompañante espiritual como hay pocos, vuelve a compartir un camino de crecimiento personal (y, por tanto, anímico) que queda al albur de quien decide tomarse la vida en serio y no pasar por ella aferrado al pasado, a la culpa o a la alienación vital y religiosa.

#Domingo 28nov | MORIR JOVEN

Joder, qué final de noviembre. Este mes, que comienza con santos y difuntos, lo remata la muerte de un periodista joven y unido a esta casa: Paco Sánchez. Y digo joven porque a la vista de los 53 años con los que se ha marchado me parece que se ajusta a casi el ecuador de la vida. Esa edad, para algunos, corresponde a personas mayores, pero solo tengo que echar la vista atrás y comprobar que mi padre se fue con esos mismos años. Por eso, cuando yo los alcancé, sentí un profundo escalofrío que recorrió todas las etapas de lo vivido hasta entonces. Sí, Paco era muy joven. Seguimos siendo jóvenes por mucho que quienes practican el adanismo nos perdonen la vida a diario.

#Lunes 29nov | LUCES Y ÁRBOL

En la capital de este territorio comanche se aventura una nueva entrega de quienes no han sabido encajar que la democracia es para lo bueno y para lo malo. Para gobernar un Ayuntamiento a golpe de anuncios, flores, luces y eventos por doquier, o para degustar un tiempo los sinsabores de estar en la oposición. Pero claro, quienes solo han sido siempre caballo ganador no saben que en la calle hace frío y cuesta mucho despegarse de los despachos, los coches oficiales, la corte de meapilas y, sobre todo, de los egos y discursos engolados. Ahora resulta que el problema de la séptima ciudad del país es que no va a tener en la Plaza Circular un simulacro de árbol de Navidad repleto de lucecitas, un canto al consumismo, a los fastos, al pan y circo. Y, además, asociado al mensaje de que la izquierda quiere cargarse la Navidad. Un tiempo en el que se conmemora la venida de Alguien que nació entre pajas, y no entre papel de celofán y eventos efímeros que solo engordan el ego de quienes los promueven. Si quieren ese árbol, les sugiero que se agrupen como castellers y, entre todos, hagan un castell, icen a su amado líder hasta la cima entre vítores y alabanzas, mientras el resto seguimos en la cotidianidad que poco tiene que ver con sus preocupaciones.

#Martes 30nov | DIEGO SE VA

El ganador de las elecciones autonómicas de hace poco más de dos años en la Región de Murcia (cómo pasa el tiempo y los acontecimientos), Diego Conesa, anuncia que esta semana finalizará su etapa como diputado en la secuestrada Asamblea Regional en manos de trásfugas y expulsados. Llegó de la mano de su apuesta arriesgada por Pedro Sánchez cuando muchos de sus detractores lo descalificaban a fondo. Podrá haber gustado más o menos, con aciertos y errores, pero nadie negará que se ha dejado la piel en el intento por cambiar las cosas en esta tierra. Ha pagado su precio, personal y político, porque enemigos los ha tenido dentro y fuera. Quienes están siempre por encima del bien y del mal, sea en los medios, en la política o en cualquier otro ámbito, buscan un mirlo blanco que no es más que una quimera. Mientras tanto, los que nos gobiernan (en los despachos o en sus empresas), siguen a lo suyo.

#Miércoles 01dic | OLVIDADO VIH

Hace años, desde 1998 en el que la Asamblea General de la ONU expresó su profunda preocupación por el hecho de que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) había adquirido proporciones de pandemia, este día se conmemoraba en todo el mundo como un acontecimiento que llenaba periódicos e informativos. El año pasado 37,7 millones de personas estaban viviendo con el VIH y 680.000 murieron por enfermedades relacionas con sida. En esta jornada recuerdo a La Paca, una mujer gitana que murió de sida tal día como hoy hace veinticinco años.

#Jueves 02dic | ADEFESIO PARLAMENTARIO

El Parlamento regional de Murcia ha vivido un nuevo capítulo del esperpento en el que se encuentra la política en esta tierra una vez que cuatro tránsfugas de Ciudadanos y tres expulsados de Vox decidieran unir sus destinos al Partido Popular a cambio de entrar en el Gobierno. Hoy se ha votado la devolución del texto reformado del Estatuto de Autonomía de las Cortes al antiguo Reino de Murcia, no vaya a ser que el transfuguismo deje de ser la alternativa para que Fer (y todo lo que representa) siga en su sillón. Ay, es mejor que continúe el rey desnudo que la regeneración política. El cielo caerá algún día sobre sus cabezas.

#Viernes 03dic | PASEO OTOÑAL

En días como el vivido esta mañana no cambio por nada del mundo un paseo otoñal por las riberas del río Mundo. El frescor, el borboteo del agua y la humedad de una umbría nos reconcilian con la parte más sensible de nuestro ser. Es el reencuentro con la naturaleza en su primigenio fin: cobijar a los seres vivos. Un alto en el camino en medio del mundanal ruido que nos atenaza.