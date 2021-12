En diciembre ya vemos acercarse la Navidad, una época en que todos nos abrigamos con la piel de cordero de nuestros mejores deseos y con todos los paños calientes que tengamos a mano, porque el horizonte no se nos presenta tan blanco como quisiéramos, sino un poco tiznado, la verdad. La calefacción está por las nubes así que manos a las mantas y, por otro lado, las añoradas fiestas familiares y de amigos ya empiezan a suspenderse ante el temor de la nueva ola de la pandemia, para desesperación de la hostelería y para tristeza de todos, tan necesitados que estamos de abrazos y de buen rollo. Los viajes también penden de un hilo, así que si tienes billetes para visitar a una hija que trabaja en Londres y, de paso, ver algunos museos y galerías, me imagino que estarás de los nervios ante la que se avecina, aunque estés perfectamente vacunado y lleves un certificado covid entre los dientes apretados.

Puede incluso, que en tu familia haya gente que se fue definitivamente y ya no puede compartir la mesa con todos vosotros. Todos conocemos gente que, literalmente, odia la Navidad, porque no puede evitar el dolor de la pérdida y los recuerdos, sobre todo en estos días en que hay tanta inflación de ternura y buenos sentimientos en el ambiente, no digamos en la publicidad, que es capaz de vendernos un tanque dorado que dispara proyectiles de plata bajo un cielo estrellado y origina hermosas explosiones rojas y doradas en el horizonte, siempre en nombre de todas las libertades y los diversos patriotismos.

Una página de Arte lleva un mes pidiéndome que les envíe un pequeño vídeo para desear felices navidades en las redes, me están insistiendo en que sólo falto yo, pero os tengo que confesar que siempre he sido de los que han montado el árbol y el Belén el mismo día de Nochebuena y que no hay nada que más rabia me dé que ver la decoración navideña ya en el mes de octubre en muchos centros comerciales. Aún no he llegado al nivel de quienes detestan la navidad o, por diversas razones, son alérgicos a ella, pero eso de adelantarla tanto ya me parece insufrible. Además, en mi caso, tengo que sumar que hace tres años falleció mi padre precisamente en Nochebuena, mientras me tocaba a mí estar de guardia con él. Hay cosas que te marcan y está claro que nuestras mejores navidades son las de la infancia, ese paraíso perdido que siempre recordamos con una añoranza que siempre es mucho más dulce de lo que fue la realidad.

Con mi padre, de pequeño, siempre me gustaba ir a cortar una rama de pino para montar el árbol, nunca pusimos un abeto ni ningún arbolito entero que pudiera morir en el proceso. A veces la rama incluía unas piñas que yo pintaba y ya servía de decoración. Siempre me han gustado las piñas y los piñones, que mi madre me tenía que esconder pues me los comía todos, cosa que ha aprendido mi mujer, que tampoco se fía de mí. Además, siempre me ha gustado la metáfora de la piña: «estar unidos como una piña», «estar a partir un piñón», que expresan siempre nuestros mejores deseos de unión para la pareja, la familia, los equipos de trabajo o los grupos sociales. Sin caer en lo excesivamente almibarado ni en la hipocresía que detesto, es cierto que se acercan días en los que perdemos el rubor a confesar nuestro lado tierno, cariñoso, tal vez femenino (sin animus molestandi, que decía La Trinca) y creo que la piña es un buen símbolo de lo que podríamos ser si todos pusiéramos de nuestra parte.

El pasado verano pedí el favor a los políticos de la Región de Murcia, de España y del mundo que se relajaran unos días, que se callaran, que se pusieran a leer y nos regalaran un poco de tregua. No me hicieron caso, como bien sabéis. Ahora que se acercan estos días en los que reivindicamos la paz, la familia, el amor a los nuestros y el amor universal, yo vuelvo a insistir en esa petición de tregua. Fijaos que soy realista y me conformo con poco: No voy a pedir que esta navidad se acaben las guerras, que no haya hambre, ni enfermedad en el mundo. Ni siquiera voy a pedir que en estos días todo el mundo tenga alguien a quien querer a su lado, que la cultura sea una prioridad, ni siquiera que acojamos a todos los que vienen buscando una posada donde guarecerse del frío, ni que acojamos a los que huyen de la violencia y la muerte… Todo eso sé que es tarea para largo y que acordarnos de ello sólo en estos días es un poco infantil, cuanto menos, por no decir oportunista, hueco e, incluso, mercantilista para vendernos productos. Por eso pido algo para ya, con urgencia, algo sencillo pero infinitamente necesario: pido una tregua.

En estos días nos acordamos mucho de la magia de Papá Noel, de los Magos de Oriente, o del Niño Jesús (aquel inmigrante que nació en una cueva, entre animales, porque nadie lo quiso acoger); sin embargo, no nos acordamos de otros episodios tan repetidos a lo largo de los siglos como aquella historia entre Caín y Abel, que tan bien nos retrata a la humanidad entera. Yo solo aspiro a un momento de descanso en la lucha entre los unos y los otros, a una tregua entre los de dentro y los de fuera, entre los de derechas y los de izquierdas, entre los de un sector del partido y los del otro, entre unos ultras y los otros, entre los modernos y los tradicionalistas, hasta entre los del realismo y los de la abstracción. Llamadme ingenuo, si queréis, pero sólo pido un descanso para, por una vez, compartir unos días sin la sensación de que estamos en mitad de una calle bombardeada, mientras los francotiradores disparan a diestro y siniestro.

Al menos por Navidad, se podría encerrar bajo siete candados al peor demonio de todos los tiempos: El monstruo del cuanto peor para todos y peor para mi enemigo, mejor para mis intereses. De Sur a Norte, de Murcia a Madrid, de Derecha a Izquierda, de un sector a otro y dentro de nuestras propias filas, ese es monstruo que todo lo devora. Cuando salgamos de navidad ya h