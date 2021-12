Es evidente la trascendencia para la Región del acuerdo del 6 de marzo de 2020, entre empresarios y sindicatos, que contó con la participación de Ferrmed y el respaldo del Consejo Económico y Social de la Región CES, de colegios profesionales y de los partidos políticos, PP, Ciudadanos y Vox, concretando los Corredores Ferroviarios que la Región necesita para su pleno desarrollo: conexión ferroviaria directa con Madrid, Murcia-Albacete mediante el desdoblamiento y electrificación para pasajeros a 250 km y para las mercancías, y con corredor mediterráneo para pasajeros AVE y otro para las mercancías, para su conexión con el centro y norte peninsular y con todo el Arco Mediterráneo, y conformar la Región con el nuevo puerto de el Gorguel como puerta de Europa en los tráficos marítimos.

Un acuerdo, una hoja de ruta que se conforma en un claro y decidido apoyo al Gobierno regional para negociar y acordar con el Gobierno de España la programación de su realización de estos corredores ferroviarios, el acuerdo que se comunicaba mediante escrito firmado por CROEM, UGT, CCOO, y Ferrmed, al presidente del Gobierno de España, al presidente de la Región de Murcia y a la presidencia de la Asamblea Regional.

Acuerdo que reafirma la necesidad de la realización de los corredores ferroviarios vitales para la Región y Almería en su conexión con el centro y norte peninsular y con Europa con el corredor mediterráneo, tal y como se recoge en el mapa, y contar con una programación que permita olvidar los continuos retrasos en la conexión de la Región con los grandes ejes de comunicaciones, como ocurría con la autopista del Mediterráneo, el desdoblamiento viario y la electrificación del ferrocarril en la conexión de Alicante con Madrid, mientras que la Región seguía esperando.

Es el momento de que se programe la realización de estas infraestructuras para que la Región se encuentre en igualdad de condiciones que las provincias de su entorno, y poder aprovechar su estratégica situación en el Mediterráneo y todo su potencial de crecimiento y desarrollo.

El corredor ferroviario del mediterráneo debe contar, como viene reiterando Ferrmed, como fundamental que se incluyera en las redes transeuropeas como corredor prioritario, desde la frontera hasta Algeciras con doble plataforma, una para el AVE, que sigue sin llegar a la Región y otra para las mercancías, esta ultima parada en Monforte (Alicante), siendo absolutamente necesaria su continuidad hacia la Región y Cartagena por el corredor Este que debería quedar solo para las mercancias y recuperar el corredor central para el AVE y cercanías, y la conexión con el aeropuerto, así como con el nuevo puerto de el Gorguel y la ZAL de los Camachos (lo que permitirá a la Región conformarse en una gran plataforma logística intercontinental de España al sur de Europa).

El corredor para las mercancías después de bifurcarse hacia Cartagena continua en paralelo a la A-7 a la altura de Santomera despues de conectar con el corredor hacia Cartgagena, sigue en paralelo al futuro arco norte de Murcia donde conecta con el corredor con Albacete y continúa hacia la ZAL de Murcia y Lorca en donde se bifurcará hacia Almería y hacia Granada recuperando el antiguo corredor con Andalucia.

Lo que evitará que los trenes de mercancías, en cualquier dirección, pasen por la estación soterrada del Carmen y pudieran, de esta forma, continuar hacia Madrid por el corredor con Albacete y por el corredor mediterráneo con Valencia Barcelona, Lorca y Andalucía.

Según el estudio Ferrmed Study of Traffic and Modal Shift Optimization in the EU el tráfico global de mercancías en el sector Alicante y Algeciras, considerando las autopistas A-91/92 y A-7/AP-7 se halla dentro de la red viaria/ferroviaria que acapara el 65,00% del tráfico en España, lo que lo conforma en una zona de actuación prioritaria indiscutible. Dicho estudio confirma que la realización del corredor ferroviario de mercancías del Mediterráneo permitiría que en el año 2030 más de cincuenta trenes diarios de mercancías circularían por esta sección del Corredor Mediterráneo, lo que es fundamental para la industria agroalimentaria de una de las zonas mas importantes de España y clave para el desarrollo del mercado exterior con el resto de Europa.

La conexión ferroviaria de la Región, de sus puertos y zonas logísticas con el centro y norte peninsular es absolutamente prioritaria, y que el ministerio de Fomento, tal y como se recoge en el PITVI, ponga en marcha con absoluta prioridad los proyectos para la realización del corredor ferroviario, por Cieza, con Albacete (no Chinchilla), como corredor mixto, desdoblado y electrificado, para pasajeros a 250 km/hora y para mercancías, acercando Cartagena y toda la Región al centro y norte peninsular, a través de este histórico y fundamental corredor para la Región y Almería, como se recoge en el mapa.