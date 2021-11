La manera más sencilla de engañar al pueblo es ocultarle la verdad. Es también la más despreciable, y suele dibujar una realidad falsa para completar la treta. La opacidad es pues un engaño político pasivo y activo, un fraude, y muy grave, a nuestra forma de vida en sociedad.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Región de Murcia tiene como misión «promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno», y fue por exigencia de Ciudadanos por lo que hoy existe una Consejería de Transparencia, para abrir las ventanas de una Administración regional enfangada y endeudada como nunca. Hoy esa Consejería ha sido adquirida a saldo por el Partido Popular, y se dedica más a tapar que a revelar. No parece importarle que transparencia brille por su ausencia, directamente niega la mayor, y defiende el atraco a la transparencia a plena luz del día. Si no es el Consejo de la Transparencia quien debe decidir qué información debe mostrarse para ser transparente, ya me dirán ustedes quién debe ser.

Estos días hemos conocido la enésima negativa del PP de López Miras a obedecer al Consejo de Transparencia. No me extraña que Ayuso lo tenga bloqueado en el móvil, López representa lo contrario que ella dentro del partido conservador. Ni la lista de vacunados del PP fuera de protocolo, ni en qué se gastaron los dos millones de euros de la Fundación Casa Pintada, con una la Ley del Buen Gobierno aparcada sine die, que si los liberales estuviesen en el Gobierno sería una exigente realidad, con un sombrío concurso de televisión, hoy paralizado por el TSJ, o con la consulta a la ciudadanía para actualizar el código ético de altos cargos guardada en un cajón de Pandora.

La lista es alargada. Habrá que empezar a llamarle el Gobierno de López Mentiras. Como dice Jorge Tuñón sobre la corrupción en su Ética de la corrupción en la España Actual, «por su propia naturaleza nos referimos a prácticas obscuras, sobre las cuales sus practicantes no suelen tener el mayor interés en dar publicidad».

La transparencia combate la corrupción, es el principio por el cual se permite a los afectados por las decisiones de los gobernantes conocer el efecto de dichas decisiones, consigue disipar el humo propagandístico habitual del gobernante mediocre y devolver la dignidad al gobernado.

Actuar con transparencia implica tener sentido de la responsabilidad que supone gobernar. La falta de transparencia nos destruye aún más como personas y como ciudadanos, nos sumerge en un maloliente fango y nos convierte en siervos, quitándonos la dignidad. Como los magos griegos, que ofrecían sus servicios solamente por dinero, el Gobierno regional hace del secreto y la opacidad algo imprescindible para mantener la clientela.

Los murcianos tenemos derecho y nos merecemos unGobierno regional transparente, que acate las leyes, y no intente saltárselas, que defienda la libertad, y no trate de ahogarla escondiendo la información, que no nos mienta y, sobre todo, que no nos tome por tontos al hacerlo.

Los ciudadanos no deben demostrar el ‘interés legítimo’ para conocer la verdad, pues éste es inherente a la condición misma de ciudadano. Necesitamos aire fresco, alejado de populismos de izquierda y derecha, sin pines ni pones, sin hoces ni martillos, políticos que nos hablen como la gente lo hace, sin pensar diez veces lo que van a decir, que no metan la mano en la caja, que respeten las instituciones, que eviten la confrontación y que se gasten nuestro dinero en lo que realmente importa. Es demasiado evidente ya que el Gobierno de los murcianos sin los liberales controlando a los conservadores es mucho peor. Pero sobre todo lo que necesitamos es, como sociedad, cuando llegue el momento, ser capaces de poner en su sitio a quien nos haya gobernado ocultando la verdad.