Temas de conversación. Salgo del mercado. Acabo de comprar la fruta y la verdura. Me encuentro con un conocido jurista. Comenzamos a hablar de las compras y de los precios de los alimentos, que han subido de un modo tremendo. Tratamos en profundidad el tema de los tomates, de los pimientos, de los plátanos, las manzanas y las peras, sus costes de producción, el problema del transporte. Citamos las fresas, que están por las nubes. Quizás alguien que nos vea desde lejos pueda pensar que estamos tratando el problema político de Sudán, o quizás que hablamos del último ensayo que hemos leído sobre la escritura de códices en la Edad Media. Pero, no, estamos hablando del disparatado precio de las judías verdes, y de lo que cuesta un puerro, o un melón.

Pregunta. Y, mientras tanto, los agricultores protestando y manifestándose porque los costes de producción son más altos de lo que les pagan los distribuidores o los vendedores y no ganan lo suficiente. Y también protestan los de la leche por lo mismo. Y si nosotros, los consumidores, también protestamos, ¿quién está ganando dinero?

Preocupada. Una niña a su madre, en la calle, a la salida de un colegio: ‘La señorita ha dicho hoy que a lo mejor nos vacunan también a nosotros. ¿Hace daño la vacuna, mami?’

Más protestas. Los cuerpos de Seguridad también protestan y se manifiestan porque no les parecen bien las reformas que está presentando el Gobierno sobre la ‘Ley Mordaza’. La verdad es que algunos de los puntos son más que discutibles, como eso de tener que volver a traer en coche a los detenidos desde la comisaría hasta donde los cogieron, después de identificarlos. Supongamos que usted es policía, que detiene a uno que está quemando un contenedor y tirándole piedras, que lo lleva a comisaría, lo identifica y luego lo tiene que volver a llevar en el coche policial hasta el punto donde lo detuvo, al nene, o a la nena. Pero, en cualquier caso, el que los políticos de la derecha y la ultraderecha se apunten a las manifestaciones desvirtúa un poco la independencia que policía debería aparentar, al menos.

Series y cine. Sigo viendo Glória y continúa interesándome. Ya saben, la serie portuguesa que ha triunfado en muchos países del mundo mundial. También, el otro día, me apeteció ver cortos, y lo escribí en el buscador de una plataforma. Me aparecieron 430. Muchos cortos suelen ser de arte y ensayo, normalmente con mucho más ensayo que arte, pero los hay buenísimos, y, si son malos, como duran poco, no hacen mucho daño.

Buen sitio. Visito la FREMM y me muestran los talleres donde dan sus cursos de formación. Tienen unas instalaciones perfectamente dotadas de los medios necesarios para ejercer su labor, que, me explican su presidente, Alfonso Hernández Zapata, y su secretario general, Andrés Sánchez Gómez, consiguen magníficos resultados a la hora de lograr la inserción laboral de muchos de sus alumnos. Los cursos me parecen bien planificados. Me llevo una impresión muy positiva y pienso que muy pocas comunidades autónomas tienen algo así. Y da gusto.

Alemania. En Alemania van a tener un gobierno parecido al nuestro nacional, con socialistas, verdes y liberales. De entrada, han anunciado algunas reformas de importancia, como permitir el voto desde los 16 años, regular el consumo recreativo de cannabis y reconocer la ‘autodeterminación’ en la inscripción del sexo. A ver si funciona la coalición. Tendrán discrepancias, como los de aquí, y los de todos los gobiernos de coalición (véase Borgen), pero a ver si funciona, sobre todo ahora que los alemanes tienen un problemazo con la covid de tres pares.

Impactado. Escucho a unos turistas que hablan frente a la fachada de la catedral de Murcia. ‘It´s astonishing’, dice uno, con la boca abierta (‘Es asombrosa’, traduzco).

Carlos Alcaraz se ha quedado sin jugar en la Copa Davis porque ha dado positivo en covid. Supongo que estará vacunado, y no parece que vaya a ser algo grave. Pero el muchacho no ha podido participar en ese torneo que, dice, le habría hecho mucha ilusión. La verdad es que debe resultar emocionante participar en una competición que estás viendo por la tele desde que eras pequeño, y representando a España, además. Bueno, en la próxima, ¿vale?

