La encuesta CEMOP señala que el PP gobernaría ahora mismo en Murcia en coalición con Vox. Algo tendrá que hacer el PSOE, porque en esa misma encuesta dice que se le han ido 18.000 votantes, que es posible que la mayoría estén en Cartagena, porque 18.902 votos fueron los que recibió Ana Belén Castejón en las pasadas elecciones municipales

Chirbes, el autor de Crematorio, al opinar sobre Trafalgar, de Pérez Reverte, quizás estaba describiendo a ese 64% de murcianos que se siente maltratado por el Gobierno central y al electorado murciano que va desde el centro izquierda a la derecha, con algo de la izquierda también. En palabras de Chirbes sobre Pérez Reverte, recuerden, yo creo que este electorado estaría «vagamente irritado por el injusto trato que le da la vida, y tocado en sus valores patrios por algo que ha roto con lo que se supone que hubiera sido su buena vida de siempre; hay xenofobia y vindicación de la España de siempre» con «profusión de proclamas contra la modernidad [...] y a favor del pueblo irredento al que castigan, roban y desprecian unos señoritos finos y amariconados». Resume casi todas las barras de bar de Murcia..

Lo que resulta paradójico de todo esto es que sean siempre de Madrid y de un partido de izquierdas, pero ese empiringotamiento amanerado no se ve en los dirigentes de Murcia y de derechas. No se si ustedes pertenecen a ese 64% que se siente maltratado por Madrid y al mismo tiempo serán de los que se quejan de lo mal que va la Sanidad en esta Comunidad Autónoma porque quien quiere hablar con un centro de salud y no le dan cita hasta después de que se haya puesto sano o se haya muerto. O de ese 64% que, además, reniega de la Educación en esta Comunidad cuando ven que su hijo va a un colegio público y parece que le hacen una caridad más que un derecho fundamental para su hijo. O del 64% que además se queja de los autobuses interurbanos en la Comunidad. O de los que tiene un hijo recién nacido que necesita atención temprana y ve que, si no tiene suerte de vivir en un Ayuntamiento con ese servicio, es un drama que genera incertidumbre en los primeros instantes de vida de lo que usted más quiere.

No se si la ética de un Gobierno sustentado por tránsfugas le incomoda. O el recuerdo de que este Gobierno autonómico tuvo entre 2011 y 2018 ejecutivos del mismo signo en todas las partes implicadas que podrían haber solucionado la cuestión del Tajo para siempre y no lo hicieron, porque entonces resultaría problemático para la que era presidenta de Castilla-La Mancha, Cospedal ¿se acuerdan? Del Mar Menor mejor no hablamos

Lo que sí sé es que si votan en las autonómicas pensando en clave nacional sepan que le están echando la bronca al San Antonio equivocado y así no va a haber noviazgo que se arregle.