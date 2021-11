Carmen se subió al tren poco antes de las cuatro y cuarto de la tarde. Estaba cansada, pero ilusionada por los cinco días de descanso de los que iba a disfrutar junto a su hermana. Sabía que iba a echar muchísimo de menos sus rutinas diarias y, sobre todo, a su familia, a la que veía en ese momento en el andén agitando los brazos mientras el tren se ponía en marcha. Cuando los perdió de vista, se quitó el suéter, porque la calefacción estaba demasiado alta, se acomodó en su asiento y tomó su smarphone.

Lo encendió y se dispuso a leer las noticias de ese día. Esa misma mañana, se había presentado el nuevo Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2022-2025, elaborado por la consejería del ramo para Cartagena. La puesta en escena se hizo con todos los honores y en un escenario tan de lujo como la terraza de El Batel, aunque ella echó en falta en la foto al presidente de la Comunidad. No en vano, el propio consejero admitió que la ciudad portuaria es el buque insignia del sector en la Región, a la que aporta más de un 10% del PIB. «Seguro que tenía otras obligaciones ineludibles y más importantes», pensó Carmen, antes de adentrarse en algunos de los detalles del proyecto.

Era una mujer enamorada de su tierra y apreciaba y disfrutaba siempre que podía de su ‘ciudad de tesoros’, un lema turístico que le encataba y del que pensaba que no se había explotado lo suficiente. El patrimonio histórico, cultural, gastronómico y humano de Cartagena era casi infinito, hasta el punto de que tenía la sensación de que a las autoridades y a los propios cartageneros les costaba centrarse en sacar provecho de tanta riqueza y que los tesoros se perdían entremezclados en una oferta tan variada y heterogénea como falta de una unidad de acción. Por eso, se alegró de que se estableciera una hoja de ruta para hacer de su tierra la gran potencia turística del Mediterráneo que se vislumbraba.

Sabía que aún padecía muchas carencias, pero con los importantes pasos que se habían dado en la recuperación de monumentos arqueológicos se había abierto de par en par el mercado de los cruceros, que hacían más escalas cada vez y traían más pasajeros cada año.

El cansancio la vencía y los ojos se le cerraban conforme avanzaba en la lectura, hasta que se dejó caer en los brazos de Morfeo. El molesto pitido de un mensaje a su móvil la despertó. No sabía ni por dónde iban ni cuánto tiempo había pasado, hasta que una voz por megafonía acabó de despertarla y también con su ignorancia. «Próxima estación, Alicante».

Miró la hora del salvapantallas y se dispuso a contestar el mensaje que la había espabilado. «Estamos llegando a Alicante». Conforme tecleaba la pantalla táctil, calculaba lo que llevaba de viaje. ¡Más de dos horas y media y aún ni siquiera habían llegado a Alicante! En realidad, su desesperación era previsible, porque en su billete ponía bien claro que la hora de llegada a la Estació del Nord, en Valencia, era a las nueve y seis minutos de la noche. Cinco horas de un viaje agotador entre dos ciudades mediterráneas separadas por poco más de 250 kilómetros. ¡Desesperante! Y tampoco es que resultara barato, pero no tenía mejores opciones si quería marcharse esa tarde y descansar de coche, aunque era consciente de que en su vehículo hubiera tardado prácticamente la mitad de tiempo.

Inmersa en sus divagaciones, volvió la vista de nuevo a su teléfono y allí seguía abierta la noticia para ordenar e impulsar el boyante sector turístico de Cartagena, aunque entre que no tardó mucho en dar otra cabezada y que mantuvo varias conversaciones con amigas intercambiando mensajes por Whatsapp, apenas avanzó en la lectura.

Le había llamado la atención el número de nuevas medidas contempladas en el plan, no solo porque eran nada menos que 59, sino también porque era un número muy poco redondo. En fin, un detalle sin importancia. Lavarle la cara a La Manga, poner en valor el barrio de Santa Lucía, elevar el patrimonio rural, revitalizar las fortalezas, unificar la venta de entradas y crear una nueva marca que lo recoja y unifique todo se exhibían como los objetivos más destacados. Hasta que le llegó otro mensaje. «¡Cuánto te queda!». No era una pregunta, sino más bien la exclamación de quien suponía su exasperación por aquel interminable trayecto. Volvió a mirar la hora y ya eran más de las nueve. Debe ser que cinco horas en el vagón no las consideraban bastante y el tren llegó con quince minutos de retraso.

Mientras se ponía el suéter y cogía la maleta, no recordó haber leído mejorar los tiempos del transporte como una de las prioridades de ese nuevo plan turístico presentado con gran expectación y grandes expectativas. Seguramente, se lo había saltado o quizá el medio que leía no lo había incluido entre los objetivos más relevantes del plan. Ya en el andén, se encaminaba hacia el hall de la estación tirando de su trolley. A sus espaldas, vio a un revisor junto al tren del que ella acababa de bajarse gritar. «¡Viajeros al tren!». El convoy regresaba a Cartagena. No se subió nadie.