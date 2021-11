Tenía que ocurrir. Era imposible que el problema del Mar Menor no tuviera repercusiones de mucho calado en lo económico, que ya se estaban creando en la hostelería y en los alquileres de casas de veraneo, entre otros, pero que ahora aparece con los peores presagios en lo que ha ocurrido con la cadena de supermercados Aldi. Preguntan los empresarios alemanes si es cierto que la agricultura de los alrededores de la laguna está provocando, o es parte del desastre que se ha producido, tanto en la creación de lo que ellos llaman ‘la sopa verde’, como en las anoxias que matan a los seres vivos. Este primer paso podría conducir a otros como el rechazo a los productos hortofrutícolas de la Región de Murcia, todos, en general, y por parte de otras cadenas de alimentación. El problema es de muchísimo cuidado y alguien va a tener que tomárselo en serio.

Y lo cierto es que en este mundo globalizado en el que vivimos, al menos en la parte más desarrollada del planeta, resulta absolutamente increíble que ocurra algo como lo de nuestro Mar Menor y que no tenga consecuencias fuera de la zona en la que se produce el problema. El que se creyera que este es un problema local, que solo iba a repercutir en los pescadores de la laguna y en los vecinos de las orillas, anda listo. El respeto al medio ambiente forma parte de la mentalidad actual por encima de muchas otras consideraciones. Por supuesto que todavía hay personas que niegan el problema, los muy listos, pero cada vez somos más los que tenemos conciencia de ello y reciclamos, tratamos de contaminar lo menos posible, gastamos agua con tiento, vigilamos el gasto eléctrico y hacemos lo que podemos por evitar dejarle a nuestros hijos y nietos un sitio donde vivir lo más sano posible.

Personalmente no dudo ni un momento de que, ante el problemazo, los agricultores del Campo de Cartagena se están poniendo las pilas para tratar de paliar el daño que se ha producido al Mar Menor, pero lo cierto es que no se ha visto por ningún lado una acción política paralela a estos esfuerzos. Debemos recordar que hace ya varios años que el agua de la laguna comenzó a dar pruebas de que algo estaba ocurriendo y que los responsables políticos no hacían ni caso, tanto los regionales como los nacionales. Está claro que, para estos, el que se estuvieran produciendo tres y cuatro cosechas al año en tierras cada vez más cercanas al Mar Menor solo se contemplaba como un éxito y una señal de riqueza. No se tenía en cuenta quizás que para que esas lechugas crecieran había que abonar, y para que los bichos no se las comieran tendrían que aplicarles pesticidas, y que luego se regaba, y que después llovía, y que esos venenos pasaban al acuífero que rebosaba por todos lados o eran arrastrados por las aguas de las tormentas hasta el mar. Y las micro-algas crecían y se multiplicaban, y el agua se ponía verde primero, marrón después y hecha una mierda más tarde.

Y no se crean que los problemas de este tipo se van a acabar aquí. Comienza a hablarse también de nuestras exportaciones de carne, sobre todo de la de cerdo. Ha quedado demostrado que los purines de algunas macro-granjas no están siendo bien tratados y que pueden estar llegando a los acuíferos y llenándolos de mierda, también. En cualquier momento puede aparecer otra cadena de alimentación a la que se le esté vendiendo carne de cerdo producida en Murcia que quiera saber si en la cría de los animales se respeta el medio ambiente, así que los vigilantes, los que tienen que hacer respetar las leyes, no van a tener más remedio que dejar de marear la perdiz, de tirarse las pelotitas los unos a los otros y tomarse el medio ambiente en serio, que a lo mejor hay muchos empresarios que lo respetan en sus industrias, pero que con aquellos que no lo hagan habrá que tomar medidas, no vaya a ser que, como decía mi querida madre, vayamos a perder el pan y el perro.