Entiendo que el que haya un pequeño canguro suelto por la localidad murciana de Monteagudo, escapado de una casa de Llano de Brujas donde estaba como mascota, puede ser una noticia curiosa que genera atención y simpatía. La capacidad de atracción de los animales que para nosotros son exóticos es muy alta, y en este caso es fácil empatizar tanto con el bicho como con la familia que lo ha perdido.

El caso es que tener estos y otros animales exóticos como mascota no es ilegal si tienes los permisos correspondientes. Pero ¿tiene sentido? ¿es ético y razonable? Yo creo que no. Puedes usar animales raros como mascota por puro capricho, improntándolos desde muy pequeños de modo que para ellos lo natural sea la compañía humana, y con ello los domas (que no los domesticas, que es diferente), eliminas sus instintos, cambias completamente sus comportamientos naturales y les destrozas su esencia. Pero además, aunque en el caso del canguro murciano no va a ocurrir, la escapada de mascotas exóticas pone en riesgo a otras especies y a los equilibrios de los ecosistemas del medio natural.

Esta estúpida moda de tener especies exóticas en casa ha llegado hasta nosotros proveniente de los Estados Unidos, lugar cuyos habitantes lucen un refinado buen gusto, como es bien sabido. En Europa, en España y en Murcia, la moda va en aumento. Los reptiles y anfibios son el grupo animal que más se comercian, legal e ilegalmente, como mascotas, y también, más anecdóticamente, lo son un buen número de especies de mamíferos.

Quizás los animales a la venta en las tiendas del ramo sean especies amenazadas o estén protegidos por el Convenio internacional CITES, pero para eso están las autoridades quienes debieran comprobar si hay algo irregular en este comercio. Ahora me interesa más destacar lo que ocurre en los países de origen de estos animales cuando usted, por ejemplo, quiere tener un ‘bicho raro’ en su casa. Ocurre que al amparo del hambre y el subdesarrollo, florecen las mafias organizadas, el dinero negro, la destrucción de los ecosistemas. Y me interesa también señalar lo que supone esta moda para las poblaciones animales. Sin ir más lejos la tortuga mora en Murcia (una especie en peligro) está siendo expoliada por estas razones. Y si eso ocurre en una zona del mundo donde existe cierto control, imagínense que ocurrirá en Surinam, Zambia o Níger. Y me interesa por último reflexionar sobre cómo la moda de tener animales exóticos en propiedad supone una nueva prueba del magro concepto que tenemos los humanos de la naturaleza, como algo que está ahí, irreversiblemente puesto para nuestro exclusivo entretenimiento.

En conclusión, tenga usted un perro, hombre, o un gatito, como toda la vida. Y déjese de peligrosos y estúpidos encaprichamientos. O si quiere ser original, cómprese un pulpo como animal de compañía, y cántele bellas canciones a la luz de la lumbre en las interminables tardes de invierno.