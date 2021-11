Hay que ver qué graciosas son las bromas cuando se hacen a los demás. Y qué poca gracia tiene, si no las hacen a nosotros. A mí, que nunca me han gustado ni siquiera las bromas telefónicas, que con frecuencia algunos programas de radio llevan a cabo. Desde que te mandan ojos de personas por correo hasta que cancelan la reserva en el restaurante contratado dos días antes de la boda la gama es inmensa. Sin embargo, cómo nos reímos cuando se producen tropiezos o caídas por la calle o en un sitio público si la persona afectada no ha sufrido lesiones, claro. A veces incluso del ataque de risa no podemos ni ayudarla a levantarse. Hasta ahí todo muy gracioso. Aunque no tanto como en Sálvame, cuando te sacan los cuernos de tu pareja, aunque eso ya no es broma sino mala uva, pero amigo el parné y la audiencia manda. Y lo último gracioso ha sido un bar de nuestra querida provincia vecina, pues está en Carboneras, que ha sido multado por difundir a través de WhatsApp la caída de un cliente.

Se trataba de un concejal cuyo honor, manifiesta, fue zaherido con la difusión de esas imágenes captadas por una cámara de vigilancia. La multa impuesta fue de 3.000 euros y la razón que para ello da la Agencia Española de Protección de Datos es que la difusión de las imágenes se llevó a cabo para afectar a la reputación pública del concejal. La resolución expresa que se encuentra acreditado que se hizo un tratamiento de los datos del teniente de alcalde de Urbanismo con ánimo de zaherir y afectar al honor del mismo mediante la difusión de las imágenes obtenidas por las cámaras instaladas en el establecimiento, pudiendo afectar a su reputación pública. Al parecer las imágenes fueron difundidas a través de Internet, tras la caída sufrida por el edil el 14 de junio de 2020, cuando se encontraba en el bar y en un momento dado sufrió una caída accidental y poco después circulaban ya por WhatsApp esas imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del bar. Continúa diciendo dicha resolución de la AEPD, que la exposición pública no es el medio adecuado para denunciar cualquier hecho que pudiera ser en cualquier caso denunciable. Como cuando hay una colilla es que se ha fumado, tras una conducta siempre existe una causa o un móvil, en este caso al parecer también lo hay. Y es que ese primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, al parecer está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 2 de Vera por una denuncia interpuesta por presuntas amenazas de ese empresario hostelero, hermano a su vez del portavoz de un grupo municipal. Acabáramos, ahora me encaja casi todo. No fue esa difusión solo por una gracia o una broma, sino que fue intencionada y con causa por circunstancias anteriores. El accidente del concejal, con caída incluida, se lo puso a huevo al hostelero, que se la tenía presuntamente jurada en el interior de su corazoncito. Menos mal que yo nunca retuiteo (se dice así) las imágenes de todos aquellos que se entrompan contra el suelo en sus alardes de deportistas de pacotilla o por tropezones callejeros. Y, por supuesto, no tengo animadversión a nadie para zaherirlo con sus fracasos físicos. Lo cual no impide que me sigan pareciendo unas bromas de mal gusto. Casi tanto como las fiestas sorpresa. Pero esto último reconozco que es más discutible. Lo que no es una broma, es que hoy 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, que aunque tiene menos reconocimiento que el de la Mujer Trabajadora del día 8 de marzo, también puede ser festejado por todos aquellos varones que me lean. Así que muchas felicidades y disfruten de este día merecido.