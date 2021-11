ABRIENDO LA CAJA DE PANDORA

Decía John Lennon que «todo va a estar bien al final, si no está bien, no es el final», una frase optimista donde las haya, máxime teniendo en cuenta que él tuvo un final demasiado precipitado, que no estuvo nada bien. Bueno, en realidad, a Lennon aún no le ha llegado el fin, al contrario, hay quien asegura que sigue vivo. Mientras, seguimos en una época que está plagada de semáforos en rojo que anuncian un peligro inminente, un fin de trayecto o una llamada a detenernos en seco. No es nada nuevo, porque la historia de la humanidad siempre ha superado los anuncios de un Apocalipsis inminente como el que, durante años, nos han anunciado, llamando a nuestras casas, los Testigos de Jehová, que se desgañitaron para que nos convirtiéramos antes del fin del milenio. Lo mismo pasó en torno al año mil e, incluso antes, al poco de ser crucificado un tal Jesús de Nazaret. Puede que ya nos hayamos inmunizado después de tantos avisos y después de tantas pandemias. Superamos aquellas de la peste que diezmaron a la humanidad, hemos controlado la del sida que se nos presentó como el castigo de los dioses a nuestra vida disoluta y parece que estamos saliendo de la del covid, pese a que aún está dando los últimos coletazos por los iluminados negacionistas, temerosos del chis, que se niegan a vacunarse.

Meter miedo con lo del fin del mundo siempre ha sido muy rentable para algunos que gustan de hacer caja o de controlar al personal. Ahí tenemos las iglesias, sin ir más lejos, que cada día tienen menos clientela porque ya no hay miedo a nada y la gente joven se cree inmortal. «Ya lo pensaré mañana», decía Escarlata O’Hara, y eso parece que nos da un respiro hasta que cumplimos 60 y nos damos cuenta de que el personal que asiste a los templos peina canas si son hombres o se han convertido en rubias las que morenas fueron. El tiempo corre en nuestra contra y corre cada día más rápido mientras nosotros huimos cada día más a prisa. Parece que fue hace un siglo y sólo hace cuatro años, en el 2017, cuando un total de 15.000 científicos de todo el mundo firmaron un documento dirigido a la humanidad entera, alertando de que la situación medioambiental del planeta era totalmente insostenible y dramática. Cada cuatro años volvemos a hacer una Cumbre del Clima que es como la última oportunidad que tenemos antes de que el desastre sea imparable, pero nos pasa como cuando oímos el despertador y volvemos a cambiar la alarma para seguir durmiendo un cuarto de hora más y luego volvemos a repetir la operación hasta que decimos aquello de «bueno, pues hoy no voy». Que al final vendrá el lobo, ya nadie lo duda, pero estamos sumidos en la inercia, en la pereza y en la resignación y lo que deberíamos hacer es dar un salto de la cama, aunque afuera haga frío o demasiado calor… pero «vivir es más fácil con los ojos cerrados», que también dijo el de Liverpool, tan fácil como mirar a otro lado o sumergirnos en las redes sociales, que son como una barra de bar en la que los tontos creemos arreglar el mundo mientras el mundo se va a tomar por saco. Y sigue tan de actualidad aquella conocida frase de Umberto Eco: «Las redes sociales han generado una invasión de imbéciles que le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios», y aquella otra: «Si la televisión ha contratado al tonto del pueblo para que el espectador se sienta superior, el drama de las redes es que han validado al tonto del pueblo como el portavoz de la verdad». Tal vez Eco, si escribiera en estos días, añadiría los malvados a los idiotas, sin olvidar a algunos portavoces políticos, en perfecta coalición para arrastrarnos a la gran colisión entre el ser humano y nuestro planeta. Las superbacterias herederán la Tierra, según han afirmado los científicos esta semana. Siempre habíamos dicho que las cucarachas gestionarán nuestro legado, pero parece ser que, sin darnos cuenta, además de engordar a las curianas, estamos haciendo cada día más fuertes y resistentes a las bacterias. Se preveía que para 2050 los antibióticos actuales ya serían inservibles y volveríamos a ser tan vulnerables como hace siglos, cuando un niño se caía al suelo y no podía superar la infección del corte en la rodilla. Pero hoy nos enteramos de que el abuso de medicamentos sin control que ha causado la pandemia del covid, sobre todo en los países pobres, ha acelerado este proceso y ya estamos abocados a ese terrorífico mundo en el que cualquier bacteria puede ser letal. Los científicos calculan la friolera de diez millones de muertos al año por estas causas en un plazo relativamente cercano. Cuantos más antibióticos se utilizan, más aprenden las bacterias y más resistentes se hacen. Por si no lo sabéis, las bacterias se multiplican cada 20 minutos ¿Quién dijo apocalipsis? La pescadilla que se muerde la cola es que lo único que nos podría salvar es lo que nos estamos cargando: nuestro entorno, la vida más natural y unos nuevos medicamentos que nunca lograremos descubrir porque estamos destruyendo la biodiversidad. La caja de Pandora está abierta y no es noticia porque ya nada nos inmuta, aquí seguimos sin reaccionar. Eso sí, mientras tanto, nos fastidia que una cadena de supermercados alemanes dé un ultimátum a nuestros productos agrícolas del entorno del Mar Menor. Pero, lo que parece una mala noticia para nuestra economía, tal vez es una oportunidad para que recapacitemos y rectifiquemos. Por lo que parece, las actuaciones valientes y necesarias no van a venir de nosotros, ni de nuestro Gobierno regional. Mirad la última encuesta de intención de voto: hagan lo que hagan y dejen de hacer lo que dejen, nosotros como corderitos al matadero: que sigan los mismos y que los ecologistas no nos calienten la cabeza. Menos mal que, al fondo de la caja también estaba la esperanza, que si no…