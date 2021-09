Mis primeros recuerdos del Mar Menor se remontan al tiempo de los terrores infantiles. Me veo tratando de encaramarme a una barca hinchable mientras la corriente me alejaba de la costa y mis padres permanecían ajenos a mi azarosa singladura. Era un pánico puro, paralizante, irracional.

Durante muchos años, los paisajes del Mar Menor han sido escenario de encuentros familiares, de pequeñas aventuras imaginadas o de amores imposibles y otros no menos difíciles. La remembranza es extensa, como la paleta de un pintor de lánguidos atardeceres con colores anaranjados y púrpuras pugnando con azules intensos, vencedores éstos finalmente en sus tonos nocturnos.

De niños, recorríamos el camino hasta la playa bajo la sombra de pinos y eucaliptos con aparataje de sombrillas, flotadores y un cochecito de bebé, al son de las chicharras cual animosa marcha turca. Las tardes eran el momento de largos paseos ciclistas por intrincados caminos rurales, exploraciones arriesgadas por el asalto de fieros canes, hostiles guardianes de su territorio. Luego vinieron los trotes matinales deportivos por distintos recorridos que incluían pinadas alfombradas de pinocha y barrujo; las salidas nocturnas en motocicleta y otras exploraciones geográficas de un territorio casi inabarcable. Todas tenían un mismo eje, como trazadas con un compás que dibujara círculos concéntricos sobre la laguna.

Partidas de cartas que se alargaban con el frescor de la noche, conversaciones a la luz de las estrellas que lanzaban sus confidencias a los límites del universo, la luna que rielaba sobre el mar marcando el camino de los deseos más íntimos; son escenas diversas proyectadas sobre un mar aletargado que respondía con los susurros quedos de un oleaje corto y cadencioso.

No me sumerjo en sus salinas y caldosas aguas desde que la proliferación de motores fuera borda y otros no menos ruidosos difundieran olores a petróleo y benceno que se pegaban al cuerpo como una invisible roncha. Fue cuando los pueblecitos ribereños multiplicaban sus urbanizaciones de casas de cartón piedra, levantadas en un abrir y cerrar de ojos, inundando los parajes que antaño fueron campo, pequeños huertos o frondosas pinadas.

El final de aquellos largos veranos siempre derramaba una pizca de melancolía que se diluía en el último viaje y la vuelta al colegio. Luego vinieron los retornos con una pizca de nostalgia de tantos paisajes perdidos y las fobias infantiles se transformaron: enoclofobia es el miedo a las multitudes y misofobia lo es a la contaminación. Realmente eran aversiones que imponían normas de conducta: no acudir a los lugares de gente arracimada o rehuir el contacto de los espacios degradados. Esta es la última tristeza, la que hiere con un punzón invisible.

No acudo a ti, paciente lector, para contarte lo que conoces sobradamente, pues te supongo suficientemente informado para tener un conocimiento preciso de la tragedia del Mar Menor y de quiénes son responsables de ella por acción y por omisión. La laguna ha sido gallina de los huevos de oro, hasta que decidieron diseccionarla para destripar las mollejas auríferas y nos encontramos, como los antiguos arúspices, leyendo en las entrañas de las aves un negro auspicio de muerte.

Al compartir tan nigérrimas reflexiones, me vienen a la memoria imágenes de algunos mandamases bañándose en el mar para presumir de aguas aptas para el baño. Como Fraga Iribarne en Palomares, protegiendo oscuros intereses de siniestros lobbies. Qué lástima que no aparecieran cual hipopótamos retozando en el lodazal de un charco infecto, pues eso es hoy aquella laguna de refulgentes atardeceres.

Asistimos ahora al infame cortejo fúnebre, precedido de los heraldos negros de la muerte, con armígeras guadañas, flamígeros penachos y afiladas espadas punzantes cual espinas. Dejemos libre la imaginación para entrever el desfile de estos piratas de secano, buitres carroñeros que cubren con la envergadura de sus alas las dos orillas de un mar agonizante. Organizan comisiones de científicos incautos que puedan avalar sus fútiles ocurrencias. Nos acusan de ser todos culpables, como si el niño que orinaba en la orilla se hubiera convertido en un gigantesco Godzilla, producto de una suerte de radiación nuclear. Proponen soluciones imaginativas y de urgencia que sumen a la necrosis del ecosistema, la de sus propias mentes retorcidas. En sus travesuras infantiles, juegan a pinchar acuíferos cuaternarios cual globos de verbena, planean abrir golas como aquellos fosos que hacíamos alrededor de castillos de arena, que ellos reconstruyen para fortificarse tras una turbia retórica exculpatoria de sus propias y temerarias negligencias, de las que acusan a otros.

Hace ya años, las ruinas del monasterio de San Ginés de la Jara presidían un paisaje con vistas a los saladares de Lo Poyo, feraces humedales que reverdecían en espacios asilvestrados con el Mar Menor al fondo. Años después, paralizado un megalómano proyecto urbanístico, el cuadro muestra el triunfo agrícola en su particular batalla contra el ladrillo, dentro de la guerra de agricultura y urbanismo que mantienen los dos grandes enemigos de la laguna.

Apreciado lector que tienes tu propia imagen del Mar Menor en el recuerdo de algunos momentos felices y otros que no lo fueron tanto. Encuadra las vistas de tus paisajes perdidos y dime si acaso no fue un pequeño paraíso antes de erigirse en gigantesca necrópolis. Dime, pues, si no estás conmigo en pedir que cese toda agresión y vertido, que dejen de confundir con su impertinente algarabía; que dicten los sabios las pautas a seguir y que dejen obrar la salífera brisa para que la naturaleza reconquiste su lugar.

Y quienes detentaron la tutela de este inmarcesible espacio sean confinados en las profundidades del olvido, tal vez en la sima de las Palomas del cercano Cabezo Gordo, sustituyendo a los restos neandertales que lentamente rescata la paciencia del arqueólogo.