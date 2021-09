Movilidad sostenible, saludable y segura». Así de claro es el tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este 2021 en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, cuyo lema es «Por tu salud, muévete de forma sostenible». Una quimera en una región como Murcia, en la que en un día laborable anterior a la pandemia, el 70% de los desplazamientos se producía en vehículos privados y cuyo presidente, Fernando López Miras, continua con el plan de destruir el transporte público regional a través del nuevo Mapa Concesional de Movilidad Cotidiana.

Un nuevo modelo que, como todas las políticas de movilidad del Gobierno regional, es de todo menos sostenible, conectado y accesible. Y si no, que se lo pregunten a las víctimas de siempre: los usuarios y usuarias del servicio; o a los alumnos y alumnas que comenzaban el curso escolar 2021/2022 tirados en las paradas de autobús ante la incapacidad de López Miras para llegar a acuerdos con las empresas del transporte escolar.

Para los y las socialistas, «movilidad sostenible, saludable y segura» es mucho más que un concepto, mucho más que una idea. Es una forma de ejercer una política pública corresponsable y responsable que garantice la inclusión real de toda la ciudadanía, conectándonos desde cualquier punto de la Región, incluidas las olvidadas pedanías y los municipios más pequeños a través de una red de transportes accesible y sostenible. Y buena prueba de ello es la apuesta clara del Gobierno de España para inyectar a los ayuntamientos, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mil millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, destinados a crear ciudades sostenibles para promover la movilidad activa (a pie o en bici) y que tengan perspectiva de género.

Una apuesta que choca con la política de movilidad regional que, lejos de acercar a la ciudadanía a la movilidad sostenible y saludable, nos incita a todo lo contrario, a usar el vehículo privado cada vez más.

No obstante, en una semana tan importante para la movilidad, desde el PSRM-PSOE ni podemos ni vamos a pasar por alto que el tema de este año pretende poner el foco en la salud, tanto física como mental, vinculada con las formas de desplazarse de forma sostenible por los 45 municipios y pedanías de la Región. Pero, sobre todo, pretende resaltar la necesidad de promover un sistema inclusivo para toda la ciudadanía, incluida aquella que anda otros ritmos: personas con movilidad reducida, que padecen algún tipo de discapacidad, o personas mayores. En definitiva, personas a las que desde hace mucho tiempo el transporte público regional le cerró la puerta a una movilidad ante el reiterado incumpliendo de la Ley de Accesibilidad Universal, cuyo reglamento lleva sin desarrollar más de tres años.

A nadie se le escapa que para concienciar a la ciudadanía sobre las posibles formas alternativas al vehículo privado es imprescindible fomentar con una buena carta de inexistentes servicios accesibles. Así como concienciar más y mejor sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Y para ello, debemos hacer que el transporte público sea accesible al estilo de vida de los usuarios y las usuarias que hacen uso de él.

No podemos continuar pidiéndole a los y las estudiantes que usen el autobús si por sus municipios pasan cada hora y media. No puede haber demanda cuando una vecina de Águilas tiene que acudir a una cita médica a las 12:00 horas y el autobús sale a las 07:00 y vuelve a las 13:30 horas. No puede haber demanda cuando no se retoman los horarios de los autobuses de la línea de la Vega Media. No podemos pedirles a las personas mayores que vayan al médico en autobús si no son accesibles.

Guste o no, la movilidad sostenible ha venido para quedarse. Y los y las socialistas ayudaremos a que así sea complementándolos con otros derechos como el de ir a trabajar, a la escuela, a la universidad o a una cita médica.