Sábado #11sep | 11S

Tal día como hoy hace la friolera de 48 años uno acababa de cumplir los nueve y ya devoraba con fruición a diario los periódicos. Vivía en Las Rozas, en Madrid, donde nos habíamos trasladado junto a mi madre y hermanos para acompañar al paterfamilias durante las semanas en que nuestro progenitor participaba en uno de esos cursillos sociopolíticos de final del franquismo, a escondidas, cobijados en una casa de ejercicios de religiosas. Una fotografía ennegrecida en la portada del periódico Ya iba a dar cuenta del bombardeo del Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, y acabar así con tres años de gobierno de Unidad Popular, protagonizado por Salvador Allende. Esa imagen iba a recorrer, a partir de ese día, todos los 11S del resto de mi vida. De ahí que el ataque a las Torres Gemelas o la celebración de la Diada se queden en nada para aquel adolescente que se convertiría en aprendiz de escritor de diarios.

Domingo #12sep | EL PRAT

La historia gira que gira y llega a marear. Mejor dicho, a cansar. Hay acontecimientos que entran en bucle hasta no se sabe muy bien cuándo y dónde. La ampliación del Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, es una de esos que vuelven al escenario cuando uno menos se lo espera. Es un elemento más dentro de la historia de desencuentros en España y Cataluña, Cataluña y España. Mejor dicho, entre quienes sienten un agravio permanente en su vida social, viven del mismo y sustentan toda su existencia en buscar ese enemigo exterior que les sirve como excusa muy bien para no se sabe qué.

Aquí parece triunfar la idea de que la identidad está unida al billetero, a la chequera, y que todo tiene un precio. Que amparen esta tesis quienes tienen mucho que defender (su patrimonio) se puede entender, pero que en ese bucle entren en juego los que en teoría deben estar más cerca de la realidad de la gente común, la más desfavorecida, no lo consigo comprender.

Lunes #13sep | AL INSTITUTO

En este inicio de semana regresan los escolares de secundaria y bachillerato a sus clases. Las necesitan. Han sido meses de ausencias. Muchos lo han pasado mal. Y no se han rebelado. Tenemos que aprender de su capacidad de resiliencia.

Martes #14sep | ROMERÍA

Martes de Feria y sin Romería, por segundo año, en la ciudad de Murcia. La pandemia ha podido más que el laicismo militante, o quizá mejor, que el anticlericalismo irredento. Las celebraciones quedan en el interior de los templos, mientras que los nuevos santuarios religiosos del capitalismo (los centros comerciales o, en el mundo virtual, las plataformas de comercio electrónico) siguen abiertos y a pleno rendimiento.

Miércoles #15sep | MILLÁS &ARSUAGA

A veces tengo la sensación de creer que en la infancia me pasaba un poco lo que sentía el escritor Juan José Millás de niño, que era rarito y le extrañaba todo. Confieso que fui un niño bueno, demasiado bueno, y caí en las garras de acabar como un sapiens domesticado. El paleontólogo Juan Luis Arsuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca y director del Museo de la Evolución Humana de Burgos, considera que el conocimiento del pasado nos proporciona una identidad, gracias a él sabemos quiénes somos, ni más ni menos. Ambos escribieron hace un año La vida contada por un sapiens a un neandertal (Alfaguara), un libro en el que se mezcla la divulgación científica con la literatura costumbrista y de viajes. Anoche clausuraron el ciclo de Mares de Papel en el Mirador de Bahía, en Puerto de Mazarrón, y no recuerdo una noche tan especial, a excepción de una hace más de treinta años en la antigua lonja de Yecla, durante una actuación de Amancio Prada, cuando interpretaba una de las canciones de su Cántico Espiritual mientras sonaban las campanas de la medianoche. Detuvo el concierto y saboreamos los ecos de esos tañidos.

Jueves #16sep | BARRICADAS

Acabo de llegar al Libro Duodécimo de la Cuarta Parte de Los Miserables de Víctor Hugo y estoy junto a las barricadas del 5 de junio de 1832 en Saint-Denis en medio de utópicos jovencitos en busca de aventura, viejos idealistas y niños de la calle resueltos. Se ha confirmado la intuición que me ha llevado a no dejar de lado esta grandiosa novela: la literatura es capaz de sobrexcitar, de sumergirte en historias de vida repletas de emociones, acontecimientos y proyectos en apariencia inalcanzables. No la dejen nunca de lado.

Viernes #17sep | PREGONES

Vuelvo a sumar esta noche un bolo que, a menudo, añado al currículo que cargamos en la mochila de la vida. He aceptado la invitación para presentar el primero de unos actos de las fiestas que organiza la peña huertana de mi pueblo. En concreto, a una joven concejala que es la encargada de pregonar las actividades que comienzan.

Volvemos a vivir las fiestas, eso sí, con la prevención y de manera diferente a como estábamos acostumbrados hasta hace un año y medio. Necesitamos reencontrarnos en torno a la música, a una mesa, a unas risas con los amigos… sin olvidar de donde venimos, ya que un día fuimos neandertales y acabamos siendo sapiens.