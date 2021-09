S e presentan una semana y un final de mes divertidos. Lo que los expertos siempre han denominado como otoño caliente. El primer calentamiento y no solo de cabeza, va a ser la reunión sectorial o no, entre dos Gobiernos. Uno, el español, y otro el catalán, según éstos. Uno del Estado y otro de una Comunidad Autónoma, según yo. Hasta ahora aquél le ha estado dando esperanzas al segundo, a través de indultos o permitiendo que el jefe del Estado sea postergado en actos oficiales, no acudiendo los del Gobierno autonómico a cenas, reuniones y similares, con absoluto desprecio al respeto institucional debido. Menos mal, dicho sea de paso que este año parece que se le va a permitir al Rey entregar los despachos a los nuevos jueces, a pesar de haberles dicho tras acabar la apertura del año judicial a todos los políticos presentes que Lesmes les había leído la cartilla (espero y deseo que su espontaneidad no se tuerza a la de su padre, que no acudía a actos por cuestiones sentimentales propias). Aunque también ha incumplido promesas como la reforma del delito de sedición.

Pero ha llegado la hora de la verdad, hay que sentarse a hablar y parlar, con dos temas sobre la mesa sobre los cuales los autonómicos lo tienen muy claro. Solo quieren independencia y amnistía a sus condenados por delitos de sedición y a los huidos de la Justicia. En tanto que el Gobierno estatal, dice por ahora que nunca se sabe al final, que por ahí no pasan. Que la Constitución es la Constitución y ésta no permite un referéndum vinculante de separación de uno, de forma unilateral, del resto de España. Y en cuanto a la amnistía, que permitiría a los prófugos salirse de rositas, sobre todo a Puigdemont, que siendo cabecilla, ha visto con total indiferencia cómo sus soldados han pisado la cárcel mientras él disfrutaba del clima de Bruselas (si ello fuera factible, claro), el gobierno del País Total, les va a decir (o no, vete a saber) que tampoco, porque para eso han dado ya indultos a la carta.

Segundo calentamiento. Todas las asociaciones de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, por eso algún medio de comunicación ha dicho que los jueces son del PP, olvidando que ni es así y que muchos no estamos en ninguna asociación). Jueces para la Democracia le sigue en número de afiliados y es más cercana al PSOE, todo ello en pensamientos personales, nunca ejerciendo la profesión. La asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que no tienen un encuadramiento apriorístico de sus miembros, completan los firmantes de un manifiesto para pedir que los jueces sean los encargados de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Tercer calentamiento. Otra vez Cataluña, que se está vaciando de magistrados y jueces paulatinamente. Desde el año 2017 se han marchado a petición propia a otros destinos o a ejercer la abogacía, colgando las puñetas, 172 (más de 34 cada año), lo que ha significado en la actualidad unas 106 vacantes, de las 837 plazas existentes en su totalidad. Lo que en las peores épocas del País Vasco con los atentados terroristas. Eso sí, gracias a Dios sin que existan actuaciones cruentas.

Cuarto calentamiento: ¿Qué pasará con la reforma laboral? Mientras Díaz sostiene que cuenta con la participación activa de todas las partes, empresarios y sindicatos no lo tienen claro. Aquellos dicen que el último documento contiene aspectos inaceptables y no descartan acudir a Bruselas. Los sindicatos por su parte afirman que no aceptarán una medida estética, y que todo depende de la decisión que se adopte acerca del salario mínimo interprofesional. La reforma tan deseada sigue a la espera.