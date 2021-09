En Logroño, sentado en el parque del Espolón, contemplo la magnífica escultura ecuestre del general Espartero. No puedo evitar que mi mirada se fije en los famosos cojones de su caballo. Es duro comprobar cómo, poco más de cien años después de su muerte, un personaje de vital importancia para la historia de España sólo sea recordado por un dicho referente a lo abultado de los testículos de su caballo. Pronto ocurrirá lo mismo con Paco Umbral y su «yo he venido a hablar de mi libro» o Fernando Fernán Gómez y el «¡Váyase a la mierda!». Sólo indagando un poco en vida de Espartero te das cuenta de que estás ante un personaje digno de una serie de Neflix, por lo menos. Fue Napoleón con su invasión quien logró que el joven Espartero dejara el seminario y su vocación eclesiástica para unirse a las partidas de patriotas que luchaban contra los franceses, llegando a General. Abanderado de la causa liberal en España, fue una auténtica leyenda viva en su tiempo. Presidente del Gobierno y Jefe del Estado como Regente durante la minoría de edad de Isabel II, llegó a rechazar ser Rey de España primero, y Presidente de la I República después. Borrado de la memoria histórica de los españoles, ni siquiera se le recordaría si no fuera por el extendido dicho de «tiene más cojones que el caballo de Espartero». Bueno, algo es algo.