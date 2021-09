Llegó el momento de una reflexión profunda. Sobre todo se lo pido a esa juventud de los 18 a los 40 años, para que analice y se dé cuenta de dónde hemos ido a parar en la política. Visto desde mi perspectiva, la de una persona ya sesentenaria, la política ha tocado su fondo.

Solo tenemos que ver la historia reciente de nuestro país, de los últimos 70-80 años. No nos remontemos muy atrás, ya que nos perderíamos en la memoria de la historia. Nos daremos cuenta de que, a servir, poca gente viene a la política. Haberlos, haylos, pero pocos.

Cuando aparece el desgaste de un partido, depende de lo que den las encuestas, interesa formar otra opción política a la cual se suman ciertas personas o personajes... No nos olvidemos de cuándo ocurre el fenómeno de Podemos, de dónde sale. O el de la famosa Ada Colau. ¿Dónde ha llegado Barcelona? La maravillosa Barcelona… Todos estos populismos traen consigo que la historia, por desgracia, se vuelva a repetir. Y no es momento ya para juegos.

Nuestras generaciones venideras no se merecen, sobre todo con respecto a nuestro país, que les dejemos un solar. No hace falta que saltemos a Europa o al mundo mundial. Simplemente hace falta que nos centremos en nuestras ciudades, regiones, Comunidades y en España. Un país maravilloso, nunca me cansaré de repetirlo. Unas Comunidades maravillosas. Unas ciudades extraordinarias. Empezando por la nuestra, la de los 3.000 casi años de historia.

No nos damos cuenta de lo que nos estamos jugando. La memoria histórica falla absolutamente. Hace cuatro días estaba el señor Óscar Urralburu, no nombro ni el partido porque todo el mundo lo conoce. ¿Cómo llegó este señor a la Región de Murcia? ¿En defensa de qué? O el señor Pablo Iglesias a nivel nacional. Ciertamente, esos partidos nuevos que se crean, en general, ante hechos de diferentes baches o socavones, se crean a base de quién. Queridos lectores, analicen ustedes un poco los personajes.

Cuando hace doce años se creó Cs en Cartagena nadie quería pertenecer a un partido que venía de Cataluña; pero algunos sí que estaban ya organizando quedarse con él, por si acaso.

Mis asesores me dicen muchas veces que no refiera a Adolfo Suárez, pero sí, lo tengo que referir y muy orgullosamente. Como dice mi alcaldesa, Noelia Arroyo: «Las cosas, si se repiten, más conocimiento se tiene de ellas». Entré orgullosamente a CDS una vez que Adolfo dejó la Moncloa y UCD se disolvió. Todo el mundo sabe por qué se disolvió UCD, y por qué de disolvió UPyD- Todo el mundo sabe lo que ocurre en otros partidos ahora mismo. El protagonismo de las personas, esa ambición desmesurada, sin anteponer la reflexión de que se entra a la política a servir y a irse feliz. Esto no quita que se tengan ambiciones legítimas de gobernabilidad, de proyección política, por supuesto, pero mi gran decepción fue cuando no se dejó que CDS, del que me tocó presidir cuatro años el Comité de Garantías a nivel nacional, creciera.

El problema es quién se mete a militar y para qué. ¿Para ver si llego el primero por encima de…? No se trata de crear personas y hacerlos políticos rápidamente, ni mucho menos. Se trata de crear una doctrina sana de servicio público, de servicio a la ciudadanía, de proyecto de futuro, de infraestructura, de sanidad, de educación, de comercio, de relaciones internacionales, de relaciones vecinales, de convivencia en general… Y dándole la cara siempre al ciudadano. Y no diciéndole siempre que sí a todo, sino a todo lo que sea razonable dentro del poder que tienes. Y si uno se tiene que poner ‘colorao’, se pone, y cuando hay que decir que no, hay que decirlo. Pero todo esto es un juego ¿para qué? Para llegar. Y no anteponer la lógica y la razón.

y no dedicarnos simplemente a ver qué nuevo tren podemos enganchar a las vías para conseguir llegar a ser jefe. Me da igual el color. Siempre pongo la comparativa: en Semana Santa soy californio y sampedrista y en la política fui de CDS y cuando se extinguió, de Cs. Me honro de no estar cambiando y dando saltos, porque hay unos principios y unos ideales que hay que mantenerlos en unas creencias firmes.

Siempre he creído en un centro político. Nunca los extremos han traído nada positivo a la sociedad. Revísense las hemerotecas y véanse los personajes que se deciden por la política y que saltan de un lado para otro. No es que sean mejores o peores personas. Unos tendrán sus motivos y otros los suyos, pero analícenlo. Y meteremos un ‘presunto’ no vaya a ser que haya una querella por mis comentarios; pero, bueno, la defendería.

gracias a contactos con amigos y conocidos, nadie quería pertenecer a un partido que venía de Cataluña; pero algunos sí que estaban ya organizando quedarse con Ciudadanos, por si acaso.

Miren, yo entiendo las estrategias, pero, por favor, las estrategias de la gobernabilidad y del futuro de la ciudad, de los ciudadanos, de un país, no pueden estar en manos de cuatro personas que por lo menos dejan mucho que desear y desde luego no reflexionan. Yo tengo mil defectos, pero sí tengo la voluntad firme de intentar hacer las cosas bien.

Porque el tiempo se acaba.