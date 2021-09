Despierto con el primer sol. Nubes no hay, solo el azul infinito. Todo está en calma tras el fuerte viento de levante de los últimos días. Una patera flota abandonada cerca de la orilla. Menos de dos horas y poco más de cien kilómetros después el Mediterráneo es historia y los áridos y sedientos campos del Altiplano abrazan el camino. Estoy en otro mundo. Diversa. Sorprendente. Múltiple. Así es mi tierra, Murcia. La que me vio nacer. La que tanto añoré desde el otro extremo del mundo. La que huele a mar. A montaña. A fruta. Y a vino, como el que elabora José María Vicente en la finca de Jumilla que su abuelo compró al terminar la guerra y que lleva el nombre de Casa Castillo. Es el primer sábado de septiembre y toca vendimia.

De las viñas que Don José plantó en las tierras donde antes creció el esparto hasta que llegó el plástico y no le quedó otra que cambiarlo por uvas que no pisaba, solo vendía, la parcela La Solana sobrevive a los mordiscos de la filoxera y al paso de la vida, orientada al sur y encaramada a una suave colina. Con sus doce hectáreas de suelo calizo y arenoso y una plantación de vieja uva monastrell a pie del terreno, sin injertos, en estado puro, proporciona el vino más emblemático y singular de la bodega: Pie Franco Casa Castillo. El afamado crítico Robert Parker sucumbió a su pureza y expresión de variedad y terruño y a la añada de 2019 le otorgó 99 de los 100 puntos de su codiciada lista que distingue a los mejores vinos. ¿Y con la del 2020 conseguirás la máxima puntuación? le pregunto a José María, mientras tenemos el privilegio de probarla antes de haber sido embotellada, rodeados de las barricas de roble francés donde paciente espera su turno: «En plena pandemia y con el viejo viñedo de secano he conseguido el vino con el que siempre he soñado y que parece tan fácil pero es tan difícil: armónico y en equilibrio. Me ayudaron una temperatura moderada en primavera, la entrada tardía del verano y la lluvia a final de agosto que hidrató las plantas y dio el empujón necesario para la maduración de la uva», me contesta convencido. «¿Qué os parece? Y por favor no me digáis que no sois entendidos: es tan fácil como que te guste o no te guste», nos pregunta. Claro que nos gusta, muchísimo, aunque seamos incapaces de definir sus notas y desconozcamos toda esa parafernalia verbal que asusta e impone de los entendidos.

«Me gusta embotellar el paisaje», confiesa José María. Lo hace desde que en 1993 junto a su padre Nemesio, y después de abandonar sus estudios de arquitectura y viajar mucho en busca de pequeños viticultores de los que aprender lo que entonces no sabía, sacara a la venta el primero de sus vinos que abrió el camino para acabar con la fama de fuertes y peleones de los de Jumilla y colocarlos por primera vez en el mapa vinícola.

De la tempranillo y cabernet sauvignon que por moda se cultivó en esta finca de marcada identidad mediterránea aunque esté tan cerca de Castilla nada queda, ya se arrancaron las últimas viñas para sustituirlas por otras exclusivamente de uvas mediterráneas que se adaptan a la perfección a las condiciones del terreno y el clima. Intactos sí siguen los caminos originales que dividen en parcelas de baja intensidad de cultivo, cada una con sus matices, perfectamente delimitadas y destinadas a la elaboración de un vino que represente la esencia del terruño, las 150 hectáreas dedicadas al vino de las 405 totales en las que, además, crecen almendros, frutales y olivos.

A 750 metros sobre el nivel llegamos a lo alto de la finca. Aquí, en la parcela Las Gravas, orientada a norte bajo la Sierra del Molar, se cultivan viñedos de monastrell y garnacha de los que sale el vino más mineral de la bodega. «Estos suelos muy pedregosos y de grava caliza son mis preferidos», nos dice José María mientras los caminamos juntos y nos muestra con orgullo las carnosas y ya casi maduras uvas que en unas semanas estarán recogidas junto a las de syrah cultivadas en terrenos de ‘tosca-caliza’ que dan el nombre al Valtosca, otro de sus grandes vinos. La uva para el vino más joven y frutal que se elabora con las viñas del valle ya está en plena vendimia. Despalillada y sin estrujar la vemos en la bodega encubada en los antiguos lagares de piedra de sillar de más de cien años donde antes se pisaba y ahora reposa cubierta de racimos antes de trasvasarla a las barricas.

En Casa Castillo todo es verdad, además de ecológico, y no hay lugar para el artificio y la química. «La calidad del vino la decide la viña y la expresión de cada paisaje se protege en bodega con una elaboración poco intervencionista», recalca José María. «¿Un deseo?», le pregunto: «Temperaturas más bajas estos días para que el proceso de maduración sea más lento y tengamos la mejor de las vendimias». Qué así sea y que esos días más frescos que seguro están por llegar nos regalen excelentes vinos.