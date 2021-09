Nunca fuimos muy amigos, nos veíamos poco, yo visitaba a un primo suyo, pero aún así con él coincidía los domingos cuando era pequeña. Siempre generoso, transparente, en calma, salado, muy salado, era especial.

Con los años nos fuimos distanciando y con el tiempo nos volvimos a encontrar. Ya no era el mismo, el paso de los años lo habían machacado, entre todos habíamos abusado de él y lo peor de todo, los encargados de cuidarlo y protegerlo hicieron todo lo contrario; durante todo este tiempo lo han utilizado de cubo de la basura, de vertedero. No les hablo de un amigo, les estoy hablando de un rincón de la Región de Murcia, único en Europa.

Cuando era pequeña iba con mis padres a pasar algunos domingos a la Cala del Pino en La Manga del Mar Menor. Recuerdo aquellos días con cariño, recuerdo a mi madre con un bikini y pañuelo para la cabeza a juego, a lo sueca pibonazo, a papá y a mi hermano con sus eternas gafas de bucear y yo con un cubo en la orilla buscando caracolas y caballitos de mar. Mis orígenes están en otras aguas saladas del Mediterráneo, pero siempre había unos días al principio del verano en los que el Mar Menor era mi compañero de juegos.

Somos nuestro peor enemigo, no entendemos que tenemos que cuidar nuestra casa, el lugar en el que vivimos y, lo peor de todo, nuestros gobernantes son incapaces de actuar de manera responsable. Si tiramos de hemeroteca el Mar Menor lleva pidiendo ayuda más de veinte años y lejos de blindarnos en torno a una joya natural como la que la Región posee, lo hemos destrozado. Todos somos responsables de su deterioro. Muy bien, y lo de ahora no es momento de buscar culpables; es momento de actuar, está también muy bien. Pero por más que intenten maquillar y manipular la realidad, ha sido y es responsabilidad de ustedes, señores del Gobierno autonómico, sí, de ustedes, que llevan gobernando desde hace más de 26 años, su deterioro. Tenían el deber de protegerlo, no de contribuir a su muerte.

Es obscena la manera de eludir responsabilidades, la forma de perder el tiempo y la manipulación del argumento de los que llevan 26 años prostituyendo un bien natural como es el Mar Menor. Ni competencias, ni la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez y Yoko Ono. Han permitido y siguen permitiendo que durante años lleguen al Mar Menor vertidos de los campos de cultivo, llevan años incumpliendo la ley, llevan años mirando para otro lado, por ello son cómplices de este desastre natural.

Ya basta, es hora de actuar, vengo aquí a sumarme a las miles de personas que estamos viendo cómo se ríen en nuestra cara solo por plantar un pulso político al adversario y desgastarlo, mientras somos testigos de la muerte lenta y agónica de nuestro ecosistema.

Da igual donde vivas, de donde seas, tenemos la oportunidad de darle herramientas al Mar Menor para que se pueda defender, dotándolo de identidad jurídica, de derechos para que nadie abuse más de él.

Permítanme que insista y no deje de darles la turra, van a perder cinco minutos que pueden salvarle la vida o al menos ayudar a que no sigan destrozándolo. Busquen en su ciudad dondepueden firmar. El Mar Menor forma parte de nosotros, es nuestra casa, ha sufrido daños irreversibles; si no hacemos algo, desaparecerá y no podemos abandonarlo.

Nosotros que disfrutamos de un lugar único, fuimos felices, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras! ¿un lodazal? ¿un cementerio de peces y fauna marina podrida? No seamos cómplices; hagamos algo grande, hagamos algo bueno.