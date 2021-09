Sábado #28ago | ABRAZOS

El abrazo sabatino al Mar Menor ha sido el gesto simbólico de un apretón amoroso a un espacio natural que se nos va. Es la imagen de unidad que los humanos a veces somos capaces de ofrecer para demostrar que hay esperanza, porque la bondad, la ingenuidad y el cariño vencen a la iniquidad, al egoísmo y a los trileros. No hace una falta una sintonía musical para que el cuadro adquiera tintes melodramáticos. Quizá sea necesario que un dragón justiciero emerja de las aguas para sembrar un temor que nos haga cambiar de perspectiva y conseguir pensar de manera propia. Para las generaciones futuras.

Domingo #29ago | ABUSOS

No hay semana que pase en la que no conozcamos nuevos casos de abusos a menores. Bien sean actuales o aquellos otros que, años después de haber ocurrido, permite a las víctimas hacer oír su voz y dejar de lado el proceso de victimización en el que suelen caer tras sufrir una experiencia tan traumática. Por nadie pase tener que atravesar un pasillo tan estrecho como el que han protagonizado verdaderas personas enfermas, obsesas, causantes de dolor, en la mayoría de las ocasiones mientras ejercían un papel de figuras con autoridad, aparentemente educadoras o protectoras. Sacerdotes, maestros, religiosos, entrenadores deportivos, monitores de tiempo libre, familiares cercanos o educadores varios… han causado mucho dolor. No se puede mirar hacia otro lado.

Lunes #30ago | DE MANUAL

Que hay un asesinato machista y una posterior concentración de repulsa, ellos se quedan al margen. Que entran irregularmente menores extranjeros a España por la frontera de Ceuta, pues ellos alertan de una invasión. Que se apunta a la proliferación de regadíos ilegales y a la agricultura intensiva, con el uso de fertilizantes, como algunas de las causas que explican el ecocidio del Mar Menor, pues ellos reclaman más hectáreas de regadío y desacreditan a los ecologistas. Son las cosas de la ultraderecha de Vox, criada en el seno del PP y al que volverá de una manera u otra. Es lo que tiene la estrategia populista, esa que araña votos y a la que no le valen debates. Solo ideas simples, sin matices, sin argumentos ni explicaciones. Pero eso sí, de la mano del capital.

Martes #31ago | MÍNIMO SALARIO

El Banco de España no tardará mucho en anunciar que una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hará temblar los cimientos de la economía española, la recuperación, la confianza, los emprendedores y la madre que nos parió. Porque ya se sabe, cuando se trata del factor trabajo, aquí no hay quien se salve. Del otro factor, el capital, ni hablar. Hay que mimarlo, protegerlo, quererlo, cuidarlo entre algodones, no vaya a coger un constipado y nos salpique a todos.

Miércoles #01sep | ASAMBLEA

La Asamblea Regional de Murcia, poblada de tránsfugas que, en algunos casos, alternan su presencia en el Ejecutivo, poco tiene que ofrecer al panorama político que ya se vive en la Región. En el debate de hoy sobre el Mar Menor, más de lo mismo. Una oposición que apunta a la diana de las responsabilidades en la desprotección de la laguna y la complicidad con los causantes y un Gobierno regional tricolor que mira siempre más allá de La Roda a la hora de buscar culpables. Son las excusas de mal pagador. Aunque, desgraciadamente, se las cobra en votos y algo más.

Jueves #o2ago | CAE EL PARO

Pese a que buena parte sea temporal, y por tanto, precario, hemos conocido las cifras de desempleo durante el mes de agosto y el paro ha caído. En las listas de los servicios públicos de empleo hay 468.000 parados menos que hace un año y la Seguridad Social contabiliza casi medio millón menos de trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Una noticia que aporta alivio y algo de esperanza ante el futuro a corto plazo.

Viernes #03ago | LA BANCA GANA

La última de nuestros bancos con respecto a sus plantillas viene de la mano del Sabadell, esa entidad que se hizo con, entre otras, la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. Ha planteado a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo de 1.900 trabajadores, lo que supone un 12,5% de la plantilla actual. La banca viene destruyendo puestos de trabajo desde la crisis financiera de 2008. En total, 100.000 desde entonces. Este año, el sector puede destruir unos 15.000 después de que CaixaBank pactara 6.452 salidas y BBVA 2.935. Y a ello se unen las salidas en Unicaja o el Santander. Estos números, ¿no son un aviso a navegantes sobre algo grave está ocurriendo en el mercado de trabajo? Que viene otro dragón.