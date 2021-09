En efecto, así es. Se trata nada más ni nada menos la Justicia de un servicio público. Por eso no entiendo dos cosas. Una, que en los Presupuestos Generales del Estado la prioridad económica de dotación para la Justicia sea muy inferior a otras partidas destinadas a servicios menos esenciales que ella. Sin entrar en detalles, quizás no sea necesario tanto cargo a dedo en la política estatal y autonómica. Y dos, que no exista total trasparencia en los que nos dedicamos a la administración de Justicia, explicando a los ciudadanos qué hacemos y por qué lo hacemos. Esto es, no existiendo nada que ocultar es preciso dar explicaciones de las razones que justifican ciertas resoluciones judiciales, de forma y manera que todo el mundo las entienda.

A nadie se le escapa que el mal endémico de nuestra Justicia es su lentitud, como consecuencia en mayor medida por la falta de esa dotación presupuestaria anualmente asignada de manera muy escasa, desde el Gobierno y el Parlamento.

La necesidad de acabar con las insuficiencias personales y materiales actuales, justifican que existe un Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, cuyo artículo único modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial en dos ámbitos fundamentales. Por un lado, se produce la creación de los tribunales de instancia así como el tribunal central de instancia, con sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional, con secciones de instrucción, enjuiciamiento penal, menores, vigilancia penitenciaria y contencioso-administrativo. Y por otro, se crean y constituyen asimismo las oficinas de Justicia en el municipio, como evolución de los juzgados de paz actuales.

Los tribunales de instancia, lo que actualmente son los juzgados o, lo que es igual, el frente de batalla o la primera línea de la administración de Justicia, que vienen siendo servidos por un solo juez o magistrado, a partir de la aprobación de ese anteproyecto se convierten en órganos colegiados. Es decir, el primer nivel de organización operará, dice el prelegislador, de forma colegiada. En mi opinión, es un total acierto, ya que como en todas las profesiones, y más en aquellas en que hay que tomar decisiones que afectan a la vida o patrimonio de las personas, cuantos más ojos vean y más mentes piensen, mejor.

No hay que olvidar que los juzgados de forma generalizada están servidos por los miembros más recientes que han accedido a la carrera judicial. Y es que se asciende de categoría de juez a magistrado o se concede un destino en un tribunal de Justicia exclusivamente por escalafón, es decir, por antigüedad. Con lo cual si a la hora de resolver recién salido de la Escuela Judicial, cuentas con más opiniones de compañeros, miel sobre hojuelas. Hace tiempo propuse que se creara una especie de comité de hombres sabios, formados por magistrados y magistradas jubilados para asesoramiento y consulta de los jueces y juezas en su primer destino.

Estos tribunales de instancia estarán integrados por una sección única de civil y de instrucción, lo que vienen siendo en los actuales partidos judiciales los juzgados de primera instancia e instrucción. Lo novedoso consiste en que además de tener competencias en civil, penal, mercantil y familia, como ahora, también la van a tener sobre menores, vigilancia penitenciaria, contencioso-administrativo y social.