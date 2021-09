El 20% de las hembras de colibrí jacobino de cuello blanco no cambia al crecer su plumaje hacia los colores que les corresponden según su sexo, sino que mantienen los mismos de cuando eran jóvenes, etapa en la que el plumaje de ambos sexos se parece al de los individuos adultos machos. Los estudiosos del fenómeno observaron que las hembras con plumaje de hembras eran más perseguidas por sus congéneres machos que las que se les parecían, que podían tener más fácil acceso a la comida, sin sufrir la violencia y el acoso de sus colegas, los colibríes machos de verdad.

Disfrazarse de hombre ha sido una forma comúnmente utilizada por las mujeres que querían salir del espacio carcelario que el orden social les tenía asignado para, por ejemplo, viajar por África como hizo la suiza Isabelle Eberhardt o la botánica francesa Jeanne Baret; entrar en algunos lugares prohibidos a las mujeres, como los que frecuentó Georges Sand, que llegó incluso a cambiar su nombre propio (el original era baronesa Amantine Aurore Lucile Dupin) para publicar sus libros. Lo mismo hicieron las hermanas Brönte, que publicaron con nombres masculinos para que su obra fuese mejor recibida en la puritana sociedad inglesa del XIX, cuyos críticos las conminaban a regresar a sus deberes femeninos. Otras mujeres optaron también por ocultar el nombre propio para inscribirse en la maratón de Boston, tal y como hizo Kathrine Switzer en 1967 ocultando su género como K.S., porque hasta diez años después no se permitió que las mujeres participasen en la carrera. Adoptar la apariencia de varón servía también para entrar en la universidad y seguir las clases como oyente en la facultad de derecho, pongamos por caso, tal y como se vio obligada a hacer, entre otras, Concepción Arenal.

Es evidente que los privilegios masculinos han sido codiciados por las mujeres que deseamos desde siempre la igualdad, pero mal nos iría en esta lucha agotadora si la única forma de lograrlo fuese disfrazarnos de hombres. Y no nos referimos a adoptar un simple disfraz; nos referimos a adoptar la identidad propuesta por el patriarcado para la masculinidad hegemónica como respuesta a la discriminación que sufrimos, pues esta masculinidad hegemónica, como demuestran en su Historie de la virilité Jean-Jacques Courtine y colaboradores, ha ido ligada desde el mundo clásico hasta bien entrado el siglo XX a la violencia, la competitividad y el rechazo de lo femenino, identificado este con la pasividad y los cuidados. Los hombres huyen interna y externamente de esta feminidad porque el mismo sistema la concibió como degradante e indeseada.

Pero comportarse como los hombres para obtener sus prerrogativas, la estrategia de casi un cuarto de las hembras de los colibríes jacobinos de cuello blanco, se ha manifestado desde la revolución feminista de los 60 como un programa que cuenta con demasiadas seguidoras. El neoliberalismo lo fomenta, dado que se trata de un sistema individualista, más afín a los valores de la masculinidad hegemónica, que se define como afán de emprendimiento, espacio público y control de la razón, por supuesto todo esto como ideal viril (los hombres de carne y hueso no lo encarnaban demasiado), que a los de la feminidad, también hegemónica, (cuidados, domesticidad, atención a los sentimientos), por lo que para las mujeres constituye una solución fácil adherirse a esa propuesta de masculinización notablemente más dotada, a priori, para obtener el éxito en la sociedad que hemos construido.

En este sentido, el cine representa y propone nuevas heroínas que son solo calcos de los viejos héroes viriles: la madre vengativa de Tres anuncios en las afueras, o la Lisbeth Salander, protagonista de la saga Millenium de Stieg Larson, son dos ejemplos paradigmáticos de esta imitación de clásicos héroes vengativos masculinos que encarnaba a la perfección el ínclito Charles Bronson. No es este el camino.

Como afirma la filósofa François Vérges, si la forma de construir una subjetividad potente para salir de la representación victimizante de las mujeres (esas pobres colibríes con plumas de hembra acosadas en los comederos por los machos) es otorgarse el poder de dar muerte (como lo hace la heroína de Tres anuncios en las afueras), o adoptar las formas masculinas de relación vinculadas a la dominación, la subordinación e invisibilización del otro, la lucha no merece del todo la pena. Es preciso ser más imaginativas, ocupar el espacio público, vencer el miedo que ser mujer lleva implícito (aprender a tener miedo es una característica central de la socialización de las mujeres que forma parte de la cultura de la violación), creando nuevas formas de empoderamiento que no repitan ni imiten las que han regido siempre para la dominación masculina. Y este camino no es sencillo porque está por inventar.

Heroínas como Helena Maleno, fundadora del Colectivo Caminando Fronteras, que ayuda a los inmigrantes que atraviesan el Mediterráneo, que llama la atención sobre la banalización de esas muertes, que combate la tragedia humanitaria desde el olvidado deber que nos dimos las sociedades desarrolladas y democráticas de cuidar de los débiles, habrían de ser nuestros modelos.

Como venimos reiterando aquí: la revolución igualitaria solo se producirá cuando las hembras de colibrí no tengan que mimetizarse con los machos para sobrevivir en igualdad de condiciones. Vamos a por ello.