"Para leer bien un libro, hay que leerlo como si uno lo estuviera escribiendo. Empieza por no sentarte en el estrado con los jueces, permanece de pie en el banquillo, con el acusado. Sé su compañero de trabajo, conviértete en su cómplice".

Virginia Woolf - escritora

O sea, "vive la historia que te están contando". Investigadores en neurociencia han comprobado que cuando se lee ficción se activan en el cerebro las áreas comprometidas con la acción que se narra en el libro y se produce la respuesta emocional correspondiente. La lectura literaria se convierte así en la oportunidad de vivir muchas vidas, como algunos habían anticipado en una intuición que la ciencia ha venido a confirmar. La literatura, lejos de constituir una evasión, es una forma de ampliar nuestra experiencia, de multiplicarla. Nos transporta adonde en nuestra vida cotidiana no podemos llegar, y no me estoy refiriendo a espacios físicos. Hablo de las más enriquecedoras vivencias. Que lo vivan ustedes mucho, amigos lectores.