Hoy he estado haciendo el muerto en la playa. Me enseñó mi abuelo. Él era campeón olímpico lo menos. Podía flotar boca abajo hasta que mi hermano y yo, desesperados, habiendo perdido ya la gracia la broma para nosotros, lo obligábamos a darse la vuelta o lo capuzábamos muy hasta el fondo, para así obligarle a salir. Nunca llegué a aprender el truco. Quizá no lo hubiese, simplemente aguantaba la respiración lo que a nosotros, tan pequeños, nos parecía una eternidad.

Hoy he estado haciendo el muerto en la playa porque me gusta mucho. Esa sensación de paz que te inunda si sabes aguantar los minutos suficientes para que te inunde el trance. Es como flotar en líquido amniótico. Es como si estuvieses esperando tu turno para nacer y sumergirte en la vorágine de la vida. Pero aún no. De momento solo hay calma. Las olas te mecen y tú te dejas. Sólo hay paz.

Pienso que estaría bien si eso fuera morirse, ¿no? Hacer el muerto, flotar en el agua eternamente. Esa sensación de calma y de paz, solo que eterna. Como de esperar el momento en el que suene la alarma y tengas que volver a trabajar, solo que la alarma nunca va a volver a sonar y tú nunca tendrás que volver a ir a trabajar. No sé si tiene mucho que ver, pero justo cuando estaba bajando las escaleras a la playa se me ha ocurrido que ya sé cuál quiero que sea mi epitafio: «No aprendí nada’». Supongo que hoy estoy meditabundo con la muerte.

Creo que si al final toda esta sopa cósmica de casualidades tiene un por qué, si hay una mano que accionó el botón y por alguna casi imposible razón le importo lo más mínimo entre todas las motas de polvo del espacio tiempo que podrían despertar su interés, Dios, si me escuchas y me lees porque efectivamente tú escuchas y lees todo, déjame flotar eternamente. Haciendo el muerto en la playa junto a mi abuelo.

Déjame perderme otra lección porque me pille distraído. Yo no quiero aprender nada. Espero que vosotros tampoco hayáis aprendido nada este verano y que os haya pillado pasándolo bien.

Hasta la próxima si la hubiera.