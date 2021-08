El Gobierno regional miente. Miente su presidente, Fernando López Miras, a la defensiva. Miente su secretaria general de Censura y Propaganda, Mar Moreno, en su caso por oficio. Miente el presidente nacional del PP, Pablo Casado, por inducción. Y mienten consejeros como Luengo y Díez de Revenga porque, a falta de gestión y solvencia, les queda el lloriqueo: «Sabemos lo que hay que hacer para salvar el Mar Menor, pero el Gobierno central no nos deja». Pobrecillos. Qué lástima nos dan.

Durante toda la semana, una parte de la acción del Gobierno ha estado destinada a desmontar con patrañas el hecho cierto de que las competencias relativas a la protección del Mar Menor corresponden en su totalidad a su ámbito administrativo y político. Es decir, han estado intentando relativizar el artículo que escribí el pasado domingo («Que viene MarMenorMan») en el que demostraba con sencillez que el Estatuto de Autonomía atribuye todas, absolutamente todas, las competencias sobre la ordenación y protección del Mar Menor al Gobierno regional que preside López Miras.

Me voy a permitir reproducir de nuevo el texto estatutario: Artículo 10 Uno: «Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias». Apartado 7: «Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se halle dentro de su territorio, Aguas minerales y termales».

A esto replicaba la secretaria de Propaganda y Censura, Mar Moreno, con el siguiente tuit: «El Estatuto lo recoge, pero para poder ejercer esas competencias debe haber un decreto de traspaso. Esas competencias NO están traspasadas. Es básico».

Bien, invito a Mar Moreno a que consulte la propia web de la Comunidad Autónoma, la empresa de la que cobra su sueldo, en el apartado en que se relacionan las competencias de la dirección general del Agua, inserta en la consejería de Agricultura, Agua y Medioambiente. Si a estas horas no lo ha borrado, dice así, abro comillas: «La Dirección General del Agua asume las competencias y funciones en materia de obras hidráulicas, saneamiento y depuración, recursos hídricos, modernización y mejora de regadíos e infraestructuras hidráulicas, caminos rurales y las de control, prevención y seguimiento de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario».

¡Coño! con perdón. Diríase que ese texto reproduce con toda exactitud la letra y el espíritu del Artículo 10.Uno, Apartado 7 del Estatuto, y lo hace con más claridad, expresividad y detalle que la propia referencia estatutaria, como si el redactor hubiera querido apurar todavía más competencias de las expresadas en la ley orgánica. ¿O es que esto también es un brindis al sol, y la dirección general admite esas funciones como una aspiración virtual? En tal caso, ¿a qué se dedican en ese departamento?

Como diría un tal Rockefeller, «¡toma, Moreno!».

Con esto sería suficiente, porque no habría más que decir, pero todavía queda espacio en esta página, de modo que me referiré otra vez al Apartado 7 del Artículo 10 Uno del Estatuto de Autonomía, en el punto y seguido final en que reza que son competencia de la Comunidad las «aguas minerales y termales». Resulta que en el dominio sede.carm.es, del propio Gobierno, aparece información para que el ciudadano que disponga en un territorio de su propiedad con aguas de esa naturaleza pueda tramitar los permisos para su explotación ante la Administración regional. ¿Cómo es esto? Del texto de un apartado del Estatuto, el Gobierno distingue, según los puntos y seguidos o los puntos y comas, qué competencias son suyas porque le parecen bien y qué otras habría que someter a un decreto de traspaso. O sea, el 10.Uno.7 se lo toman renglón a renglón, como Gila cuando le preguntaban si funcionaba el intermitente del coche: «Ahora sí, ahora no; ahora sí, ahora no...».

Mienten, sin que les importe hacer el ridículo ante quienes saben que mienten.

Más madera. Bastaría remitirse a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1994, en la que se archiva el recurso de Federico Trillo y sus mariachis para intentar derogar la Ley del socialista Fuentes Zorita que pretendía proteger preventivamente las prácticas desmesuradas en el urbanismo y los regadíos para constatar con toda literalidad que la Comunidad autónoma es soberana en la gestión del Mar Menor y en todo lo que afecte a su entorno. Está expreso en el articulado de la sentencia, de manera que mientras no haya otra, quien diga lo contrario se está saltando la interpretación legal de la Constitución. Mucho patriotismo de boquilla, pero poco constitucionalismo.

Por si esto fuera poco, hay otra sentencia, esta vez del Tribunal Supremo (octubre de 2004), en favor de una asociación de la Comunidad Valenciana que apelaba a que las «cuencas internas» (digamos riachuelos y ramblas que no tuvieran continuidad en otro territorio autonómico) eran competencia de la Generalidad. El Supremo resolvió que el Gobierno valenciano era competente en la regulación de las cuencas propias. Si esto es así en Castellón, Valencia y Alicante no se explica que tenga que ser diferente en Murcia.

Para más inri, la jurisprudencia de este país, según consultas a expertos, establece que «las competencias se adquieren en las Comunidades autónomas en el mismo momento en que entra en vigor la ley orgánica». Lógico. ¿Se imagina usted recurriendo a una ley en defensa de sus intereses y que le diga su abogado que tal artículo no está operativo? La letra y el espíritu de la Constitución, de los Estatutos y de las leyes subsiguientes que desarrollan los marcos generales están vigentes desde que se proclaman; lo estupefaciente es aceptar que desde el propio Gobierno regional digan que los artículos del Estatuto, a estas alturas, décadas después de su proclamación, son letra muerta. Porque aunque sea mentira, aun si simuláramos que fuera verdad cabría preguntarse: ¿qué han hecho ustedes en veinticinco años sin reclamar las competencias que les asigna el Estatuto acerca de la gestión del Mar Menor y de su entorno ecológico?

Pero ya digo que es mentira, porque además de todo lo anterior la Comunidad autónoma, en otros tramos de gobernación, ha ejercido esas competencias que proclama el Estatuto. Por ejemplo, cuando el Gobierno Valcárcel creó el Ente Regional de Agua para burlar a la Confederación y gestionar desde ese nuevo organismo autonómico todo lo relativo a los recursos hídricos regionales. En el articulado constituyente de dicho Ente está expresa toda una batería de competencias propias del Gobierno regional que son las que ahora se pretende negar que le correspondan para intentar endosar la patata caliente del Mar Menor al Gobierno central. Eludo reproducir ese caudal de prosa administrativa para no machacar al ciudadano posvacacional, pero está en San Google para quien tenga curiosidad.

Las competencias, ya se ve, son de quita y pon. Cuando el Mar Menor luce azul es porque López Miras lo ha salvado (¿cómo podría hacerlo sin competencias?) y cuando asoma la sopa verde y los peces mueren a millares, la responsabilidad es del Gobierno central. Es un relato infantil para votantes de biberón.

Por cierto, la famosa Rambla del Albujón que cada día arroja al Mar Menor cantidades innúmeras de aguas nitrogenizadas y por donde esta semana fue paseado el líder del PP, Pablo Casado ¿pertenece a la Administración nacional o a la autonómica? Según la doctrina judicial acerca de las ‘cuencas internas’ tendría que estar bajo el control del Gobierno regional. De hecho, lo está, y basta recordar una actuación relativamente cercana.

Adela Martínez Cachá, que fue consejera de Agricultura y Agua en el Gobierno del antecesor de López Miras, Pedro Antonio Sánchez, ordenó construir una tubería para extraer agua contaminada de esa rambla y conducirla a una desalobradora en Cabo de Palos propiedad de los regantes de esa zona a fin de que dispusieran de más recursos hídricos para sus cultivos. Dicha tubería está ahí, intacta, y ningún representante del Ejecutivo central (ministro o ministra, delegado del Gobierno, presidente de la Confederación) puso en su momento la más mínima pega. Se dirá: Martínez Cachá está imputada por esa operación. Falso. No por la operación en sí misma, sino porque prescindió de solicitar un informe de impacto ambiental para la realización de la obra de acuerdo a indicaciones de su entorno administrativo que consideraron que ese trámite no era necesario, aunque otros opinaron lo contrario. A los efectos, lo que resulta claro es que las contrariedades que sufre la exconsejera derivan de una cuestión procedimental, no del hecho de haber actuado en una rambla sobre la que no tuviera competencias. Las tenía, como las tiene en la actualidad el Gobierno regional, que podría intervenir por su cuenta en el Albujón construyendo tuberías a cascoporro para encauzar el agua hacia cualesquiera otras comunidades de regantes que dispongan de desalobradoras legales para depurarla y reutilizarla. Esa o cualquiera otra solución.

El tostón del Albujón tiene precedentes que, de nuevo, expresan que el Gobierno regional disponde de manos libres para actuar sin necesidad de lloriquear y victimizarse.

Nadie se puede dejar engañar. El Gobierno regional, sobre el Mar Menor, dispone de todas las competencias. Lo peor es que también dispone de todos los incompetentes.

Secuoya, la actual empresa concesionaria de la televisión autonómica murciana, lleva camino de doblar el periodo de ejecución de su contrato por la vía de sucesivas prórrogas otorgadas por el Gobierno regional. La gracia del asunto es que en dicho contrato constaba expresamente que los cuatro años de concesión serían ‘improrrogables’. Improrrogable quiere decir improrrogable aquí y en Sebastopol, o sea, que aunque saliera el sol por Antequera la continuidad del servicio debe producirse a través de un nuevo concurso.

Resulta extraño por esto que el Gobierno no publicara la nueva licitación con el tiempo de antelación debido para que pudieran cubrirse los trámites, es decir, la apertura del nuevo concurso ya llevaba implícita la prórroga en evitación del cierre de las emisiones. ¿Y por qué el Gobierno inició el concurso con tan evidentísimo retraso sobre la fecha en que estaba obligado a hacerlo? Esto habría que preguntárselo al santo del día, pues ninguna fuente oficial ha sido capaz hasta ahora de ofrecer una explicación satistactoria. Ni satisfactoria ni insatisfactoria, ya que no han dado ninguna.

La única explicación posible no la puede dar el Gobierno, ya que tendría que reconocer, en el mejor de los casos, su ineptitud. O la alternativa: que hay gato encerrado. Una de dos.

El contrato improrrogable ha sido prorrogado, como digo, sucesivas veces, y ahora ya con pretexto: el covid, como no podía ser menos. Se alega ‘situación de emergencia’, y en tal circunstancia la televisión autonómica es un ‘servicio esencial’, algo así como si se tratase del transporte público en caso de catástrofe natural o de las peluquerías por causa de una pandemia. Recuerda a cuando antaño Álvarez Cascos declaró el Partidazo del Domingo ‘de interés general’ para perjudicar a Canal+, que lo emitía codificado.

Es llamativo que estos decretos de prórroga comenzaran amparándose en el ‘estado de alarma’ dictado por el Gobierno central que tanto ha sido criticado desde el banco del PP, unas veces por demasiado prudente y otras por excesivo, hasta que la sentencia del Constitucional que lo ha anulado les ha servido para intensificar las descalificaciones. Lo descalifican, sí, pero bien que se han aprovechado de él para justificar decisiones colaterales al asunto central de la atención sanitaria por la pandemia. Tal vez si quedan anuladas las multas por desconsiderar las obligaciones del ‘estado de alarma’ también podrían quedar sin efecto las prórrogas contractuales del Gobierno regional que se han amparado en él.

En realidad, el chantaje sentimental para justificar este desbarajuste te lo dan facturado: hay que hacer todo lo posible para que la tele no vaya a negro porque eso conduciría al paro a un centenar de puestos de trabajo directos e indirectos. Por supuesto, esto hay que impedirlo a toda costa, pero conviene subrayar que esa situación no ha caído del cielo sino que viene producida por un Gobierno que no hadesarrollado el concurso en tiempo y forma. Que se ponga ese escudo humano para disimular incapacidades o complicidades no cuela. Como tampoco cuela intentar relacionar las críticas a la gestión o al sesgo informativo de la televisión pública como un ataque a sus profesionales, cuya solvencia no se discute y cuyo futuro está asegurado en cualquier caso, pues sea cual sea el operador que gane el concurso debe asumir la actual plantilla, incluido el director general de la concesionaria vigente, pues pertenece a ella.

Lo difícil es armonizar ambos pretextos: ¿se trata de salvar los puestos de trabajo en situación de riesgo a causa de la gestión del mismo Gobierno cuyos integrantes aparecen tan lucidos en la tele o es que la tele es un ‘servicio esencial’ como el hospital de la Arrixaca? Parece que el primer argumento no se refleja en los respectivos decretos de prórroga, y el segundo, que sí se alega, solo tiene una remota y divertida base de aplicación en el artículo 155 en Cataluña, que dejó intacta la gestión de TV3, lo que también fue duramente criticado por los entornos del PP.

Este Gobierno, que hizo un pliego de condiciones que parecía redactado a medida (rubia, con ojos azules y que se llame Margarita) a juzgar por los retales en que ha ido quedando a medida que iba siendo denunciado por las empresas competidoras a la actual gestora, también tenía la facultad de nombrar a dedo a los integrantes de la mesa de contratación, para lo que asimismo tardó lo suyo. Los designó el exconsejero Javier Celdrán, responsable político directo de toda esta chapuza, causa evidente de su dimisión disfrazada de ‘motivos familiares’. No cabe suponer que creara esa mesa al tuntún. Pero ¿qué habrán visto los integrantes de la misma cuando no son capaces de coincidir en una conclusión, y ni siquiera van avanzando hacia ella?

Lo penúltimo, como publicamos los pasados jueves y viernes, es que una de las ‘expertas’ que ha de valorar un aspecto esencial del concurso ha hecho pública su decisión a través del Registro, lo que constituye una irregularidad manifiesta y causa evidente de la anulación de todo el proceso. Esto es exactamente lo que pretendía el Gobierno, como ya comenté aquí hace algunas semanas: anular el concurso y volver a empezar ante el riesgo de que la resolución siga atascada, y si sigue atascada es que la cosa no va por el buen camino, el camino ‘correcto. Anular el concurso supondría otra prórroga para Secuoya, ésta de un año más como poco, y acercándonos a las elecciones, en las que la televisión pública, con su actual modelo de control, que es inexistente en la práctica, tiene un cierto papel. Y todos contentos. (El auténtico control de La 7 se ejerce desde San Esteban mediante el envío de indicaciones sobre ‘informaciones preferentes’ que redacta cada mañana la secretaria general de Presidencia con rango de consejera, Mar Moreno, esposa del director general de la empresa gestora, Antonio Peñarrubia).

Las consultas informales a los servicios jurídicos para anular el concurso dieron como resultado que resultaba imposible hacerlo si no existía una causa específica que lo justificara. Pues bien, la causa ya existe: un miembro de la mesa ha revelado su posición. Todo debería quedar en suspenso.

Pero aquí entramos en perplejidad: ¿la ‘experta’ en cuestión desconocía la reglamentación de su trabajo? Si es así, ¿podríamos considerarla capacitada para resolver sobre un concurso público multimillonario? ¿O hizo esto a propósito para dinamitar la adjudicación? ¿O percibió algo que la conjujo a resolver lo suyo y escapar de la ‘zona caliente’ de un concurso altamente judicializado, ya durante su transcurso? En ciertos entornos del propio PP, conocedores de este tipo de intríngulis, se comenta que la protagonista del caso descononocía el alcance de su decisión, pero fue ‘inducida’ a tomarla. La clave estaría en ese ‘fue inducida’. Si fuera así, ella sabrá por quién.

En este contexto, cobra relieve otro misterio inexplicado: el largo tiempo que se tomó Luis Alberto Marín para aceptar sustituir a Javier Celdrán al frente de la consejería de Hacienda, de la que era el número dos. Casi un mes estuvo deshojando la margarita, o como aseguran en el propio entorno de Hacienda, esperando a que le resolvieran la ‘patata caliente’ del concurso de la tele, que arrastra y arrastrará complicaciones en el ámbito judicial que a veces se prolongan más allá del periodo de ejercicio de los cargos. Marín habría querido aceptar el cargo con el concurso sobre la televisión puesto a cero o la garantía de que así se haría. Y esto requería una anulación que no lo vinculara (a pesar de su condición de secretario general de Celdrán) a las chapucerías precedentes.

En la práctica, como digo, el resultado es que Secuoya podría doblar su periodo de concesión improrrogable de cuatro años. Y cobrando de la Comunidad, claro, el presupuesto mensual estipulado. Como López Miras en la presidencia, todos aspiran a desenvolverse como vitalicios. Con prórrogas o a los penaltis.El enredo es tan cutre y deja tod o tan a la vista que no daría para una serie de televisión. Para concursos televisivos, mejor Saber y Ganar.

Juanito García Caballero, que fue alcalde falangista de Puerto Lumbreras durante los últimos treinta años del franquismo, tuvo todavía vocación, ya oportunamente convertido al liberalismo, para presentarse a las primeras elecciones municipales democráticas de su pueblo, y resultó elegido, un suceso que ahora ya a nadie puede sorprender. Su primera intervención en el pleno fue para dirigirse al alcalde, el socialista Emilio García, con estas palabras: «Colaboraré con usted en la solución de los problemas de Puerto Lumbreras, que conozco muy bien, ya que soy yo quien los ha creado».

Me vino al instante esta fabulosa anécdota cuando escuché al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ausente durante los primeros cuatro días de la mortandad masiva de peces en el Mar Menor, asegurar el quinto que «tengo muy claro que este es un problema que no ha generado este Gobierno regional, y tengo igual de claro que seré yo y este Gobierno el que lo va a solucionar». La frase es menos brillante que la de Juanito, pues no admite la mayor, y es que el PP gobierna esta Región desde hace veinticinco años y con mayorías absolutas, incluso con los remiendos actuales. Antes de investirse de MarMenorMan y exigir al Gobierno central que le deje las manos libres para actuar a su manera, el presidente de la Comunidad debería haberle echado un vistazo al Estatuto de Autonomía, gesto que le aclararía todas las dudas. Veamos:

Artículo 10 Uno: «Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias». Apartado 7: «Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se halle dentro de su territorio, Aguas minerales y termales».

Bien, ¿está el Mar Menor ubicado íntegramente en territorio de la Región? ¿Están el acuífero cuaternario y las cuencas de las ramblas vertientes al Mar Menor radicados ‘integramente’ en la Región de Murcia? Pues en tal caso es el Ejecutivo de López Miras y no otro el que tiene que atender a todo lo relativo al Mar Menor.

El debate sobre quién tiene las competencias sobre el Mar Menor está resuelto en el Artículo 10, Apartado 7 del Estatuto. Otra cosa es que López Miras no haya tenido tiempo de leerlo. Por esto ha pedido que el Gobierno central le traspase las competencias en Costas y en ramblas. Las ramblas locales, como las carreteras comarcales, ya son de su competencia, aunque parece que todavía no se ha enterado, lo que explicaría muchas cosas, y las costas del Mar Menor también pertenecen a su jurisdicción administrativa y política.

Por si todavía quedara alguna duda al respecto, podemos remitirnos a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1994 contra el recurso del PP a la Ley del Mar Menor del socialista José Fuentes Zorita, que de no haber sido derogada por el Gobierno Valcárcel en 2001, después de haberla incumplido sistemáticamente, nos habría ahorrado todos estos horrores. En dicha sentencia se expresa con toda nitidez que la Comunidad murciana es competente en el dictado de directrices urbanísticas en la costa, en saneamiento integral, en el control de los vertidos urbanos (municipales, se entiende) y agrícolas, etc.; en definitiva, la Comunidad es responsable absoluta en la ordenación de todo cuanto concurre en el entorno del Mar Menor. Tiene obligaciones propias en todo lo concerniente a la Planificación Territorial, un concepto que curiosamente el PP ha hecho desaparecer de los organigramas. Lo dice el Estatuto y lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Quién más tendría que decirlo?

La competencia que cabe atribuir al Gobierno central sería la aplicación del 155 constitucional para hacerse cargo de las responsabilidades sobre Medio Ambiente encomendadas al Gobierno regional, algo que el propio López Miras pidió explícitamente en octubre de 2019, cuando tras vitaminarse de espíritu patriótico en el Día de la Hispanidad se vio sorprendido esa misma tarde por la primera anoxia en el Mar Menor. Entonces pidió, y ahí está la hemeroteca, que el Gobierno central se hiciera cargo del asunto. Y es que gestionar, lo que se dice gestionar, no es lo suyo, y a las pruebas nos remitimos.

Aclarado esto, vamos a otra cuestión. ¿Para qué quiere López Miras las competencias de Costas? Esta reivindicación ya la hizo su antecesor, PAS, con el objetivo nada sutil de legalizar Puerto Mayor. Ahora se trata de abrir las golas, es decir, inundar el agua del Mar Menor con la del Mediterráneo, asumiendo tardíamente una de las propuestas de Vox y esto contra toda consideración científica alejada de las que están a sueldo del Gobierno. Abrir las golas supone renunciar definitivamente a la conservación del ecosistema único y singular que significa en el mundo el Mar Menor, y enmierdar de paso el Mediterráneo. Quieren convertir un espacio de naturaleza excepcional en una poza del Mar Mayor, dar como hecho consumado la degradación ecológica singular, con la pérdida para la Región de su patrimonio natural más preciado antes que tomar medidas incómodas para el lobby de la agroindustria intensiva y para el de la construcción especulativa que ha convertido La Manga y sus alrededores en un nido de abejas urbanístico, y lo que podría haber sido un modelo mundial se ha convertido en pesadilla local.

Tiene narices que en la tardía comparecencia del presidente a rastras de los acontecimientos, no hubiera ni una sola alusión al amplio aparato de agresiones al Mar Menor que han producido la sopa verde y una montaña de fauna marina ahogada por los nitratos, precisamente en una laguna hiperoxigenada. Su tardía aparición en escena, queríamos creer, pudiera haber estado producida por la necesidad previa de reflexión, pero salió con su habitual toletole contra Sánchez, un gesto que ya rebasa lo ridículo. Mi opinión es que él mismo lo sabe, pero se trata de un recurso de comunicación que intenta establecer el siguiente dilema: o se está conmigo o se está con Sánchez. De esta manera intenta desmovilizar de las protestas a aquellos ciudadanos que, siendo votantes, simpatizantes o inclinados a la derecha, están indignados por la situación. Viene a decirles: chicos, si protestáis sois cómplices de los socialcomunistas. Para desdibujar sus responsabilidades políticas, el presidente ha insertado en sus cuentas en redes sociales la imagen de la raspa del pez y el logo ‘SOS Mar Menor’, como si ese SOS no se dirigiera a él en su calidad de máximo representante del Estado en la Región con todas las competencias sobre la laguna salada a su cargo.

En realidad, López Miras tardó en comparecer porque en un primer momento su aparato de comunicación, con La 7 a la cabeza, intentó blanquear la mortandad de los peces como consecuencia de la ola de calor, el cambio climático y tal, un fenómeno como los incendios en Grecia o las inundaciones en el Norte de Europa. Algo así como si se tratara de caprichos de una Naturaleza desatada. Pero no coló, porque es raro que el único mar del mundo donde estén muriendo los peces sea el Menor, tal vez porque cada día entran a él 3.000 kilos de nitratos y el Gobierno regional no está haciendo nada para reconducir el modelo de agricultura asesina que practican ciertos lobbys perfectamente identificados por la Fiscalía que se escudan en el buen nombre del oficio de agricultor.

Además, incurrieron en contradicción: si todo era culpa del calentamiento global, ¿por qué denuncian ante la Fiscalía a la ministra de Transición Ecológica? Como finalmente la ola de calor no era políticamente culpable dispararon hacia Moncloa, que siempre está ahí para estos casos. El problema es que la mejor iniciativa para solicitar la colaboración del Gobierno central no es empezar denunciándolo para después asegurar que este no es un conflicto entre partidos, una vez que perciben que el personal, cuando observa un problema real, prefiere la colaboración entre Administraciones antes que éstas anden a pedradas.

En realidad, este Gobierno no tiene compromiso alguno con el medio ambiente. Es notorio, nadie diría que esa competencia es un rasgo notable de su perfil. López Miras aprovechó que el Pisuerga del coronavirus pasaba por el Valladolid del estado de alarma para derogar por decreto-ley las normativas que todavía limitaban las iniciativas del tipo «lo hago por mis santos cojones». El actual consejero de la cosa, un tal Luengo, fue antes director general del Mar Menor, un chiringuito pantalla que ni el de Toni Cantó, pues solo disponía de una mesa, un sillón y, naturalmente, un sueldo. Se supone que ascendió a consejero por los servicios no prestados, y ahora tiene bajo su mando a una nueva directora del Mar Menor que ha declarado públicamente que carece de medios para ejercer su función, aunque puede estar tranquila, pues aunque no se lo hayan dicho, su función consiste en hacer nada, como antes y ahora, su jefe. Y aquí nadie dimite. Que dimita Sánchez.

En todo esto hay una clave fundamental. El PP ha entrado en pánico ante la posibilidad de que Vox, que arrasó en el entorno del Mar Menor en las elecciones generales, pueda hacerse con el santo y la peana por sus propuestas de soluciones libérrimas, cómplices del lobby de los nitratos: empleos y, en consecuencia, votantes. Por tanto, el PP ya empieza a asumir el prograna de Vox, y Vox pide la dimisión de López Miras para evitar que éste se haga con su programa. El adversario del PP, en este contexto, no es el PSOE, que en su ingenuidad y con la intención de ofrecer una imagen de consenso y de oposición colaborativa, votó a favor hace pocos meses de una tímida Ley del Mar Menor que ni siquiera se cumple ni se cumplirá; de hecho, el propio López Miras la ha derogado en la práctica al pedir la transferencia de Costas para liquidar, mediante la apertura de las golas, el ecosistema tradicional marmenorense. No es, pues, el PSOE sino Vox, que le pisa los talones en la franja litoral, lo que ha estimulado al presidente a anunciar su nuevo papel de MarMenorMan contra Zapatilla Sánchez. ¿Cómo no va a saber él cómo resolver el problema del Mar Menor si ha sido su partido el que lo ha creado?