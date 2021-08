Desengañada. Una mujer a otras tres en una terraza de su casa de la playa: «Anda y que no nos han dado un verano canalla con lo del Mar Menor. Si me veis votar a uno de estos es que no tengo palabra».

Todo el mundo lo sabe. Efectivamente. Al menos esta vez el desastre ha tenido la repercusión que se merece, no ha sido obviado materialmente por ningún medio de comunicación, por más que algunos políticos hayan intentado que no se vea mucho, por ejemplo, borrando las pintadas de los vecinos el día que pasó por aquí la Vuelta Ciclista, para que no se grabaran desde el helicóptero o con los drones. Pero he visto fotos y escritos sobre los peces y crustáceos muertos en todas partes, en teles y periódicos de Europa, en televisiones de todas las tendencias. Incluso periódicos de gran tirada le han dedicado editoriales y reportajes. Pero, ya saben, parecía que iban a cambiar el registro desde que vino la ministra y se reunió con todos los responsables. Qué va, ya están igual, echándose la pelota unos a otros.

Repitiendo el informativo. Salgo a caminar, voy sudando como un perro, pero un conocido me para y se pone a hablarme del problema de Afganistán, contándome todo lo que todos hemos visto en el informativo de televisión, a mediodía. Me voy cabreando, y al final le digo: «Mira, perdona, pero es que, si me paro, me enfrío y no puedo seguir». «¿Pero sabes que los que han puesto la bomba son del ISIS?», me pregunta, y yo lo miro con una cierta dureza y le digo: «Sí, lo sé, pero, si quieres, cuéntamelo, pero en pocas palabras, por favor, que tengo que hacer todavía tres kilómetros más».

Fruta. Una mujer está hablando con su marido: «La fruta de verano ya está toda pasada. La mantienen en las cámaras y tú la compras pensando que está buena, pero, en tu casa, la metes en el frigo, y, como no te la comas en dos días, o antes, ya empieza a pudrirse. Pasa con los melocotones, los paraguayos, y las ciruelas amarillas, que este año han estado buenísimas». El marido responde: «Ahora a comer manzanas, peras y plátanos. Menos mal que nos queda la uva».

Patriota. «Efectivamente», pienso al escuchar lo anterior. La fruta de verano es magnífica. Me refiero a la española, claro. Enseguida comenzarán a traerla desde América o Sudáfrica y no tiene punto de comparación. Es igual que los tomates ‘flor de baladre’. Son mis preferidos, por encima de cualquier otro, y son de aquí también. Huelen a Región de Murcia.

Sensible. Estuve cenando en Cartagena, en una terraza, y me puse muy blandico. Ya vivo en Murcia treinta años y es allí donde tengo mi vida, y me ha tratado muy bien la ciudad y sus gentes, pero, cuando voy a Cartagena y me veo en una plaza a donde solía ir con mi padre, o veo a mi alrededor calles llenas de recuerdos, casas de amigos de la infancia, de tantos años caminando por allí, o algún viejo alumno que pasa y te saluda, te llenas de nostalgia. El sitio donde hice mi primera exposición, los centros en los que di clase, la librería en la que compraba mis libros, donde siempre tenía una cuenta abierta que nunca terminaba de saldar, sin que nunca me dijeran nada al respecto. Los ingleses dicen: «Your heart is where your home is» (tu corazón está donde está tu hogar), y es cierto, pero también hay otros sentimientos en el camino que has recorrido.

Cine duro. Esta semana he visto una película que no es muy buena, que es un poco guarra, que tiene cosas inconcebibles de ver en el cine, un poco de sadismo, otro poco de perversiones, pero que me ha enganchado, fíjense ustedes si seré de lo que no hay. Encima, es rusa y materialmente cine mudo. Bueno, pues si hay alguien tan ruin como yo, les digo que se llama Of Freaks and Men y que está dirigida por Alekséi Balabánov. Si caen en la trampa, como yo, búsquenla en internet y sabrán en la plataforma que está. Por otro lado, tiene una fotografía preciosa y está hecha toda en unos tonos ocres rojizos muy, muy bellos. Pero lo aviso, si son bienpensantes y como es la gente de pro, no la vean.

No le gustó. Una amiga a la que le hablé de la película me dice: «Tú es que ves cosas muy raras. La dejé cuando sale lo de los hermanos siameses».

Impresionada.

«Lo de Afganistán, qué horror, que terrible situación, qué espanto. Dan ganas de llorar al ver a esa gente», dice una chica joven a su pareja, en la arena de la playa, mirando el móvil.