A mamá le encanta la música. Desde pequeña junto a mi abuelo me ponían las arias de las óperas más conocidas, escuchaba copla, zarzuela. Recuerdo a mi abuelo en su despacho escuchando música clásica, grabando cintas, enseñándome cómo limpiar un vinilo y escribiendo a máquina los títulos de las infinitas cintas que guardaba por orden alfabético. Recuerdo años más tarde a mamá despertarnos los domingos con alguno de sus vinilos, que ponía en la mini cadena SABA, recuerdo el de Ray Connif o los recopilatorios de bandas sonoras y cómo Memorias de África inundaba la casa, le encantaba.

La música me ha conectado a mi madre todo lo que en otras cosas hemos estado desconectadas. Si La Bohème es mi ópera favorita es gracias a ella, ojos verdes como los suyos y esa copla maravillosa de Concha Piquer, o la 5ª de Beethoven dirigida por el grandísimo Von Karajan, todo es gracias a ella.

Aún recuerdo la cinta VHS del espectáculo Azabache en la Expo de Sevilla de 1992, cómo nos gustaba verlo juntas comentando el vestuario, la puesta en escena, las coplas... Recuerdos imborrables junto a mi madre, que vienen a mi cabeza hoy en el día de su cumpleaños.

«Qué no daría yo … por empezar de nuevo», preciosa bulería de ese Azabache del 1992 en voz de la Jurado, y qué no daría yo por empezar de nuevo a vivir aventuras con mi madre y guardarlas en mi memoria para siempre. Qué no daría yo por volver a los años en los que no nos entendimos, y decirle que era feliz, que no tenía que preocuparse por mí; qué no daría yo por intentar comprenderla un poco y haber hablado más con ella.

Hoy cumple 76 años, tiene una demencia frontotemporal y todo en nuestra vida cambió allá por 2016. Hoy ya no duele, pero me ha costado mucho llegar aquí, entender qué estaba pasando y aceptar cómo viene la vida. He olvidado a mi madre cuando era ella, cuando era joven, cuando era mi madre, no queda ningún recuerdo de aquellos días, pero me queda la música y a donde me lleva cuando la escucho. A Garrucha en verano y sus fiestas de disfraces, a Navidad en Lorca y sus bromas gamberras, a sus fiestas del quirófano y cómo hacía magia con su creatividad e ingenio, a los domingos por la mañana en casa, a nuestros viajes a Madrid y a Llanes con papá, a la Feria con los primos de Sevilla.

(...) Esta niña que llega tarde a casa

Y escuchar ese grito de mi madre

Pregonando mi nombre en la ventana

Mientras yo deshojaba primavera

Por la calle mayor y por la plaza (...)