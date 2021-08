Creo que es hora de abrir un melón importante. No sé cómo hasta el momento hemos podido vivir sin hablar de ello, pero soy valiente, aquí hemos venido a jugar, así que hablemos de los hilos musicales. Y no les hablo de hilos de twitter que, dicho sea de paso, a veces me agotan; les hablo de esa música insípida a lo single publicitario, o hit del momento que puede llegar a convertirse en una pesadilla; hablo de la música de las consultas del dentista, hablo de la música infernal de las llamadas en espera a Renfe, cualquier telefonía móvil o compañía eléctrica; hablo de la música que suena en grandes superficies, y mi preferida, NO, la música de ascensor.

El que pone los hilos musicales quiere vengarse de todos nosotros, hay una banda organizada, están en todas partes. No tengo pruebas pero tampoco dudas; lo que sí tengo claro es que se divierten haciéndonos sufrir.

Que suene Kenny G o Enya en las consultas médicas o ascensores de oficinas o grandes almacenes es una declaración de guerra. Por si no fuera jodido estar allí, cuando suenan dos acordes, loe imagino con la flautica y los rizos en una esquina mirándome y diciéndome «te jodes», o a la señora que vive en un castillo a lo Rapunzel, más blanca que la pared cantando canciones épicas que me inquietan.

Pero si hay algo por lo que soy capaz de fabricar mi propio lanzallamas es la música de las llamadas en espera. Suele tener un volumen infame, nunca lo cogen, y siempre se escucha: «En estos momentos no podemos atenderle, todos nuestros agentes están ocupados; el tiempo de espera es de tres minutos». Ja. He llegado a estar más de diez mientras sonaba una especie de versión instrumental remezclada de Despacito de Luis Fonsi, trepanándome el cerebro, terrorismo psicológico.

Y qué me dicen de las megatiendas de ropa. Una de cuatro plantas en Madrid, en Navidad era lo más parecido a la zona de electrónica del BBk Live, con sus luces, y musicón digno de las 6 de la mañana. No hay término medio, de Kenny G al EDM, sin pudor.

Pero en toda guerra existe la resistencia, esos lugares donde suena Bob Marley un viernes a la hora del vermú y a mí me encontrarán en la mesa de la esquina cerca de la calle, o en el pasillo de los congelados bailando en un supermercado valenciano. ¿Y ustedes están conmigo o contra mí en esta guerra?