Me niego a creer que la comunidad científica tenga criterios tan dispares para solucionar el problema del Mar Menor. Me niego a creer que la Administración autonómica diga una cosa y la central la contraria, y se queden tan tranquilos. Me niego a creer que el Mar Menor esté en manos de gente que lo utiliza como si fuera un arma de destrucción masiva.

La sociedad murciana vive sumida en una auténtica montaña rusa. El presidente, tras cuatro días sin hablar, convoca una rueda de prensa para anunciar que envía las máquinas al Mar Menor a esperar que alguien le grite ¡Fuego! para empezar a excavar. Como muy bien dice el periodista Ángel Montiel en su artículo de este fin de semana, MarMenorMan (MMM) ya está aquí. Por cierto, si no lo han leído, háganlo.

El ministerio dice que si quieren convertir la laguna en un charco del Mediterráneo que empiecen ya las obras. Y, por si faltaba algo, la abuela se ha puesto a fumar, y Vox, los únicos en España que no se creen el cambio climático, se autoproclaman salvadores del Mar Menor. Lo que le faltaba al Mar Menor, poner a la zorra a cuidar de las gallinas.

Mientras este esperpento ocurre, los peces siguen muriéndose asfixiados, y eso que todavía no han llegado las lluvias torrenciales, que tranquilos, llegarán.

El Mar Menor está pasando por una de sus mayores crisis, y los operarios, no sé si del ayuntamiento de Cartagena, de la Comunidad o del Estado, el pasado sábado se afanaban como locos para tapar las pintadas de S.O.S. para que las imágenes de la Vuelta Ciclista no enturbiaran aún más su situación, como si pintando el suelo se solucionara el problema de imagen que tenemos. Ojalá las Administraciones fueran tan rápidas y eficaces para actuar contra la muerte que inunda la laguna salada más grande de Europa como lo son para quitar unas letras de la carretera.

Lo único cierto y verdad es que el agua está enviando a las orillas miles y miles de peces muertos, que el turismo terminará por buscarse otras playas que llenar, los carteles de Se Vende o Se Alquila se multiplican cada día, y la agricultura cerca del Mar Menor sabe que tiene las horas contadas.

Hay grandes terratenientes que llevan dos años comprando tierras entre Lorca, Caravaca y Almería, y nos sorprenderíamos si se supiera quién está apostando por trasladar la producción del Campo de Cartagena a la frontera murciano-almeriense-granadina, pues como diría el ínclito Aznar, no habitan en lejanas montañas, sino están aquí, dirigiendo incluso organizaciones agrarias.

Hemos pasado de echarle la culpa del color del agua al viento de Lebeche (Noelia Arroyo, actual alcaldesa de Cartagena), a preguntar si el color marrón es el tono natural del Mar Menor (Letizia, actual Reina de España). De echarle toda la culpa a la agricultura a decir sin rubor que la laguna está así porque la gente se echa crema solar (Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura), incluso los ha habido que socializaron el desastre medioambiental más grave que ha sufrido esta Región, culpabilizando al conjunto de la sociedad (presidente actual).

Hemos pasado de declarar que el Mar Menor está mejor que nunca hace unas pocas semanas (Teodoro García), a hacer campañas, con fotos a todo color, sobre la transparencia de sus aguas (Gobierno regional).

Seguimos echando la culpa de todo lo que ocurre al de enfrente, y cuando eso ocurre, es que nadie está dispuesto a asumir la más mínima responsabilidad, por lo que la solución está cada día más lejos, quizás en Europa. Me niego a pensar, que una parte de la comunidad científica y la clase política no tomen por imbéciles, idiotas o simplemente por gilipollas. Si alguien cree que el Mar Menor volverá a dar oxígeno a sus hijos, y volver a esconderse en los fondos marinos hasta el año que viene, y las soluciones volverán a enquistarse en mil cajones, se equivocará; en cuanto lleguen las primeras lluvias, los peces no se contaran por miles, sino por cientos de miles.

Mientras estemos en manos de quienes estamos, lo mejor sería rezar una oración por su alma. D.E.P. Los crustáceos y los peces que aún sobreviven, agradecen a la sociedad sus movilizaciones.