Aunque lo ha intentado, en estos días al Itinerante no se le han ido las imágenes y la información. Mezcla de lo lejano y de lo cercano, le han dejado pocas esperanzas acerca de la condición humana. Suele escuchar los discos de Nazareth Pereira, una cantante del interior de Brasil, que lleva toda su vida luchando contra la deforestación de su país. Uno de sus temas favoritos que suele repetir en algunas de sus canciones es el deseo imaginativo de poder volver atrás, a otros tiempos en que las cosas eran diferentes y que los espacios de la naturaleza que ella había conocido de pequeña volviesen a ser los mismos. La muchacha tiene ochenta años y sigue en la brecha. Su actividad tan beligerante le ha traído más de un problema. Esta foto fue tomada en 1950. La isla del Barón y al fondo La Manga.

Solo algunos pueden tener recuerdos personales de aquel entorno, ya que entonces eso de la segunda residencia no se podía llevar. Por lo que no tenemos una Pereira que denuncie lo que ha pasado por aquí por haberlo vivido. Si aquí, la deforestación no es un problema serio, de momento, sí que lo es el negocio de los cultivos ilegales, inmorales e interminables por el negocio que suponen.

Aunque la propaganda quiera desviar la culpa hacia otros causantes, (para eso se inventó) algunos, incluso Gregorio, el coche, sabemos responder qué, quien, cómo, dónde y para qué. Si se pudiese volver atrás en el tiempo y tomar otras decisiones más lógicas...