El pasado domingo publiqué mi artículo como todos los días; se titulaba Puta vida. Para quien no lo haya leído, contaba lo que me sucedió hace unos días en Murcia con un chico de Senegal que me pidió que le comprara un biberón; pues bien, a través de las redes han sido muchos los comentarios que hacen referencia al mismo chico y a que es un engaño. He leído de todo, que si la gente que trabaja en el diario es tonta por permitir publicar una estafa, que si el timo de la estampita, ayuda a nacionales y no a inmigrantes, que si el amarillismo progre …

Pues bien, aquí la única responsable de lo que escribo soy yo, no el diario que por suerte me da absoluta libertad a la hora de escribir y publicar lo que quiera. Les conté lo que viví, quise compartirlo con ustedes; si fue una estafa, no lo sé. Yo me quedo con que actué de buena fe, con la intención de ayudar, nada más.

Con esto quiero decir que voy a seguir pensando igual de las personas que se juegan la vida por conseguir una mejor, voy a seguir sintiendo empatía y, si está en mi mano, les ayudaré.

Para mí no cambia nada que el chico senegalés me engañara. La realidad sigue siendo la misma: pobreza, exclusión, migraciones en busca de oportunidades, mafias que se aprovechan de la desesperación de personas sin recursos. No justifico que actúen de esta forma, si además yo he podido ser engañada, pero vuelvo a lo que escribía el pasado domingo: ¿no vas a salir a la calle a parar a cada persona que te encuentres para pedirle ayuda desesperada?

Lo que de verdad me aterra es el discurso racista de una Región que cada día suma adeptos a un partido fascista, lo que me aterra es el «ayuda a nacionales», lo que me aterra es cómo el mensaje ha calado en la sociedad a base de mentiras y populismo.

¿Y qué si me engañó? No se preocupen tanto por mí y preocúpense por sus pensamientos podridos y racistas. Yo actué en base a mis valores, pero aquellos que se dan golpes de pecho y van a misa diaria, lo de ayudar al prójimo como que no. Voy a seguir intentando ponerme en el lado de la otra persona, voy a seguir creyendo en la buena intención de las personas y las ayudaré en lo que pueda, esto es en lo que creo.