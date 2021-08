«Tenemos un programa titulado Arts at CERN que consiste en invitar a artistas a que vengan una temporada aquí para inspirarse y para que su trabajo inspire también a nuestros científicos. Pensamos que las creaciones culturales y la actividad científica son manifestaciones de una misma cosa: la creatividad y la curiosidad de la humanidad». Fabiola Gianotti, Directora general del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).

Creatividad y curiosidad, las auténticas claves del progreso. Que un artista visite el mayor acelerador de partículas del mundo para inspirarse seguramente es heterodoxo, es decir, creativo. Entre nosotros, científicos y artistas suelen vivir de espaldas y unos no tienen muy buena opinión de los otros y viceversa. Quizá por eso haya tan pocos auténticos creadores por estos pagos. Del conocimiento mutuo no podría salir otra cosa que buenos resultados. La vocación humanista y la científica no deberían verse como radicalmente diferentes. El auténtico humanista siente una ardiente curiosidad por la ciencia, la gran conquista de la humanidad. Y el científico que no es humanista sufre una grave amputación.