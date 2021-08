Hace diez años David Mackenzie dirigió Perfect Sense, una película que cuenta la historia de amor entre un chef (Ewan McGregor) y una científica (Eva Green) de Glasgow, que se conocen mientras se expande por todo el mundo una epidemia que priva a la gente de sus percepciones sensoriales. Poco a poco, el mundo entero va perdiendo sus sentidos. El primero en desaparecer, el olfato. Luego, se perdió el gusto. ¿Les suena?

La semana pasada, pobre de mí, me resfrié en la recta final de mis vacaciones. Dormir con el ventilador pasa factura. El martes me levanté con la cabeza llena de mocos y mi nariz no servía para nada más que para almacenar ese humor espeso. El olfato estaba perdido. Anosmia.

La sorpresa llegó por la tarde, cuando me llamó una buena amiga con la que había estado tres días en Calasparra la semana anterior. «Jaime, aquí ya van tres positivos y subiendo». Subiendo conmigo, claro. Por mucho ventilador a toda pastilla con el que durmiera, lo que tenía era coronavirus.

Al día siguiente, con mi PCR positiva, abandoné la casa familiar en la playa para aislarme en Murcia. Tras la llamada del rastreador y ‘denunciar’ a todos mis contactos estrechos de los últimos días (lo siento, amigos), llega la calma. Solo en casa más de una semana.

Durante el primer día, desayunando en soledad, ni el café, ni la fruta, ni las galletas… Todo era una masa ‘random’ en mi boca que no sabía absolutamente a nada. Ageusia. Segundo sentido perdido.

Es entonces cuando me encuentro ante la encrucijada de qué comer cada día. No es que sea un cocinillas y me halle en un mar de dudas sobre qué plato elaborar. Ojalá. Es todo lo contrario. Cada vez que añado un condimento me da la sensación de que lo estoy tirando a la basura. El primer día me hice una hamburguesa con queso. Iba a añadirle tomate, lechuga y cebolla, pero… ¿para qué? Incluso pensé en retirar el queso y guardarlo para cuando pueda notarlo. Le puse algo de kétchup porque tiene un gusto fuerte y a lo mejor mis papilas gustativas despertaban. Negativo.

Por la noche me llevé a la boca algo de pan con queso y embutido. Terminé guardando el ibérico y me quedé con el jamón cocido marca blanca. Ya que me da igual, al menos, ahorra. Cómo seguir. Estoy pensando en hacerme un día arroz a la cubana sin tomate ni huevo o unos espaguetis carbonara sin salsa carbonara.

Comer es un placer y la covid me ha quitado dos de los ‘perfect senses’ de los que hablaba Mackenzie en su filme. Masticar para seguir vivo. Y en vacaciones.