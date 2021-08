El problema del pan. Una mujer a otra, en la cola de la panadería: «Yo lo compro por la mañana y por la tarde, recién hecho, porque, en cuanto se enfría, se pone como de goma».

Creciendo. El lunes es mi cumpleaños. No sé exactamente cuántos cumplo porque he perdido la cuenta, y el carné de identidad, si no me pongo las gafas, no lo veo. Pero sé que deben ser bastantes porque mis hijos son personas formadas y maduras. Mis diez nietos van siendo mayorcicos porque a los varones se les nota mucho o algo de bigote, y, a ellas, cuando se ponen los bikinis, se puede observar que ya no son crías. Es genial esto de cumplir años y ver a tu alrededor cómo la vida sigue en esos jóvenes, cómo es que van deviniendo en seres humanos de esos a los que llamamos ‘buenas personas’. Un gozo, oiga.

No van a poder. Un hombre le dice a otro, en el paseo marítimo: «En lo del Mar Menor sigo diciendo lo mismo: el uno por el otro, la casa sin barrer. El problema es que la basura de la casa se está amontonando de tal manera que cuando quieran ponerse a limpiarla ya no van a poder con tanta mierda».

Trata de ayudar. Una niña de unos 7 años a su padre, en la playa: «Papá, ¿le puedo echar pan a los peces. Es para que coman y se pongan fuertes, y no se mueran».

El norte y el sur. Un amigo que está pasando el verano en el norte me dice que está haciendo un tiempo malísimo, que ha llovido bastante y han tenido muchos días de frío, de tener que ponerse ropa al menos de entretiempo. Ya ven, lo mismo que aquí. Cuando esto escribo tenemos la amenaza para el fin de semana de otra ola de calor tremendo.

Sin solución. Qué espanto lo de Afganistán. Todas esas personas que trataban de llevar una vida lo más normal posible se encuentran ahora absolutamente desamparadas y en manos de unos seres humanos dispuestos a matar, a torturar y a prohibir todo lo que a ellos no les parezca bien. Ya sé que no ha habido manera de arreglarlo, que han estado allí los rusos, los americanos, la OTAN, que hemos participado nosotros y más de cien españoles han muerto tratando de crear un país en el que pudieran convivir todos los afganos, pero no lo han conseguido, en absoluto. Me impresionó escuchar al presidente Biden cuando dijo que el ejército que ellos habían entrenado y dotado de las armas más modernas para defenderse de los talibanes no había tenido «decisión» para luchar contra ellos y que todos los militares se habían rendido sin lucha alguna.

Vacunas. Si alguno de ustedes no se ha vacunado todavía, o tiene familia no vacunada, sepan que hay varios puntos en la Región en los que no tienen que pedir cita, solo presentarse y los vacunan. Hay casi cinco millones de vacunas almacenadas en España debido a que menos personas acuden a pincharse. Estamos entre los países que más rápido logran inmunizar, así que no perdamos el ritmo.

Best-seller. Estoy leyendo una novela que en su portada dice que se han vendido 25 millones de ejemplares en todo el mundo, por lo tanto, es un best-seller. Es policiaca, es decir, novela negra, y el autor es del norte de Europa, o sea que se trata de un nordic noir. La cosa va de lo siguiente: un policía busca a un asesino. El autor va escribiendo capítulos en los que señala a un posible culpable y, cuando lleva unas sesenta páginas, ocurre algo que quita de en medio al sospechoso porque se descubre una circunstancia que lo exonera. Y empieza con otro sospechoso, y vuelve a resultar que es inocente, y así hasta 400 páginas. Ahora, que estoy casi al final, el policía comienza a sospechar que fue él mismo el asesino, pero que no se acuerda porque tiene amnesia de lo borracho que iba. Ya ven ustedes, un best-seller.

Cariño. Un hombre a su perro, mientras recoge su caca del suelo, en la calle: «¿Qué? Te has quedado a gusto, ¿verdad?».

Estoy viendo la serie Nuevo sabor a cerezas. Está bien. Es un poco rara, pero está bien. Habla de cosas que ya hemos visto en otras películas y series, pero de otra manera. Va del mundo de Hollywood, de la gente que quiere triunfar y de los malos que quieren engañarlos y abusar de ellos. Ah, y también de brujería.

