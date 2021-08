Puta vida.

Me ha sucedido algo que me ha dejado tocada. Hace dos días al salir de un supermercado, andando de vuelta a casa cargada con un carrito de la compra, iba hablando por teléfono cuando un chico de Senegal en una bicicleta se puso frente a mí y me habló.

Al principio no lo entendí, colgué el teléfono, le pregunté qué me había dicho y repitió: «No quiero dinero, cómprame un biberón para mis hijas». Llevaba en la bicicleta varios paquetes de pañales y comida en polvo para bebés. Me quedé en shock, confesaré que en otras ocasiones he seguido andando, sin mirar atrás, porqué si les digo lo contrario les estaría mintiendo, pero esta vez le pedí que me acompañara a una farmacia que había cerca.

Se llama Tacko, ha vivido 24 años en Italia y lleva seis en España, trabaja en el campo y vive en El Palmar, tiene cuatro hijas, gemelas dos de ellas. Hablaba español perfectamente, le pregunté su edad, me enseñó sus canas debajo de la mascarilla en la barba, me dijo que cumpliría 50 años en mayo del año que viene y que se sentía mayor. Entramos en la farmacia y compramos un biberón, al salir me dió las gracias y me dijo que se tenía que ir, cogió la bici y lo perdí al poco. Me quedé varios minutos sin saber qué había pasado.

Pónganse en su piel un momento. Salen de su país en busca de una vida mejor: pateras, mafias, rechazados por la sociedad, explotados por quien les da un salario inhumano trabajando en el campo, teniendo que mantener a sus familias. ¿No vas a salir a la calle a parar a cada persona que te encuentres para pedirle ayuda desesperada?

Pienso en Adbou, el joven al que Luna, la cooperante de Cruz Roja, abrazó en Ceuta hace unos meses, cuando desfallecido no lograba cruzar la frontera en busca de una vida digna junto a su hermano. Habían perdido a sus padres, vivían con sus abuelos en Marruecos y con un sueldo de albañil no les daba para vivir. Fue uno de los 8.000 que intentaron llegar a nuestro país en aquellos días, cruzaron sin éxito la frontera de Marruecos con nuestro país.

Tacko sí lo consiguió, pero ojalá pudiera haberle preguntado si lo volvería hacer, si volvería a jugarse la vida por una vida mejor para acabar pidiendo en la calle para mantener a sus hijas.

Puta vida.