Si supiera escribir novelas no necesitaría convertir mi vida en una. Se lo conté a la psicóloga. Levantó las cejas. «Pero no es por el drama -dije-, el drama le interesa a quien no necesita las manos para comer, es por cómo se entrelazan las tramas». «Tranquilo, Santos, aquí vienen hasta psicópatas», contestó. Me quedé más tranquilo. Una vez me dijo que era una cualidad tener la misma facilidad para hacer el ridículo que para darte cuenta. Insistí en que el problema era darse cuenta dos años después. «Sigue siendo una virtud», dijo. Paré. Bastante hacía la pobre con sacarme una miaja de lustre para que fuera yo pisándole lo fregado.

Esas dos murgas solían confluir. Me las gobernaba para que, cuando volvía del curro, el Dani me pillara encarnando La Figura Del Escritor. Mi amigo estaba bloqueado. Llevaba años sin sentarse delante del Word. Como tengo buen corazón, decidí ayudarle. Como soy idiota, pensé que sería ideal que viera el éxtasis de la escritura personificado en su tísico y parado compañero de piso. Traducción: yo zapateando por el pasillo en bata o (con suerte) calzoncillos, los pelos de Jack Torrance y la palabra «verosimilitud» en la boca.

Dejé de hacerlo el día que conocimos al Holandés. El Dani abrió la puerta como si se le hubiese escapado un choto. Ya en la cocina, después de haberme echado a un lado, me dice: «¿Has oído eso?». Quise preguntarle si se refería a la implacable llamada de la creación literaria -o alguna mierda así-, pero respondí que no. La cocina daba al patio de luces. O a Ciudad de Dios, como nos gustaba referirnos. Abrimos la ventana y nos topamos con el espectáculo.

El Holandés zangoneando en calzoncillos por las chapas de uralita. Llegaba a una punta y volvía. A veces abría los brazos y trotaba. Otras, paseaba. Llevaba un costado lleno de sangre. La vieja de enfrente explicó que había saltado sobre una chapa y la había atravesado. «Menudo Erasmus está echando», dijo el Dani. El Holandés se sentó en una chimenea. Dijo algo. Yo pensé que eran sollozos, pero seguramente fuera neerlandés. Al rato, siete policías lograron subirlo a un balcón. Se vieron negros. Yo iba a decirle al Dani que ahí tenía para escribir, pero se me adelantó. «¿Tú también crees que esto es una señal de que algo ha terminado?», preguntó. No supe qué responder.