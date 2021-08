Lo peor de cierta clase de tristeza es cuando se acumula en el pecho como las nubes de una tormenta que no consigues hacer que estalle. Una presión que te recorre el cuerpo y que no se vacía aunque hagas llover. De hecho en esas ocasiones es tan sencillo hacer llover, que la lluvia en sí misma no tiene ni el menor tipo de validez.

Tampoco funcionan las noches de rayos y lluvia torrencial. Al día siguiente la presión sigue ahí. En tu pecho. Las nubes amenazando con volver a subir a tu garganta. Los gemidos amortiguados con el puño en el baño y el ir a trabajar sin peinarse siquiera.

Nadie sale renovado de esas lluvias, eso es una puta mentira. Ni limpian el alma ni se extraen enseñanzas de la lluvia. La lluvia te empapa los calcetines y deja humedad en todos los rincones de tu cuerpo. Te hace estar flaco y enfermo, como si hubieses cogido un resfriado eterno. Te obliga a tomar Pristiq y Lorazepam cuando tú lo único que quieres es que siga lloviendo eternamente mientras te maldices de rodillas en el suelo.

Hay cierta paz en estar completamente desolado y roto. Alimentándose a través de un agujero en la pared del baño y desayunando Lexatin y Olanzepina. A veces uno no sabe bien si va a conseguir salir vivo de la tormenta y en otras ocasiones murmura plegarias por no hacerlo. Hasta que una noche en que suplicas a tu Dios, sea el que sea, que acabe de una puta vez con esto y por favor (Dios, por favor, por favor, Dios) te parta por la mitad y no ocurra nada, te das cuenta de que también te ha abandonado, te ha dejado solo, no le importas.

Así que gritas y maldices y muerdes la toalla en el baño mientras se te hinchan las venas del cuello, pero te lavas la cara y sales y rompes botellas por la calle (porque has vuelto a salir a la calle) y te empiezan a echar de los bares (porque has vuelto a salir a los bares) y tú te encaras con el portero y vuelves a beber y decides que lo mejor es dejar la medicación porque si no te vas a joder el hígado.

Y un día despiertas mareado y con resaca, vomitas en el baño y mientras desayunas te das cuenta de que la tormenta se ha ido como llegó: sin que te dieses cuenta.