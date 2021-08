Por las mujeres que no duermen por cuidar a sus hijos, las que lucen las cicatrices del parto con orgullo en la playa. Por tantas que he conocido este verano y me han hecho ver que no siempre hay rivalidad entre nosotras. Algo que yo siempre he sufrido tanto. Gracias, compis de barco!

Porque tenemos el privilegio de traer a los niños al mundo, pero también el dolor, la inseguridad y muchas veces hasta la salud

Porque la igualdad aún no se ha conseguido. Porque en muchos países las niñas tienen menos oportunidades de ir al colegio que los niños, porque una de cada tres sigue sufriendo violencia física o sexual.

Hablo de otros países, pero me duele igual que si pasará en el mío. Aquí sigo viendo a las mujeres haciendo la comida mientras ellos permanecen en el chiringuito; a madres corriendo tras sus hijos mientras ellos hacen deporte en la playa.

No pretendo dar lecciones de feminismo, pero sí reivindico la igualdad y lo haré siempre. Si yo no fuera mujer no llevaría sobre mis hombros el peso que me impone la sociedad. Si no fuera mujer seguramente conservaría mi trabajo.

Las nuevas generaciones van dando pequeños pasos hacia la igualdad pero yo aún tengo amigas que miran el reloj y dicen: me tengo que ir, que mi marido llega enseguida a casa y tengo que hacer la cena.

Dicho quede que no pongo en duda que haya muchos hombres que se preocupen al igual que nosotras por la igualdad; que sean ellos los primeros que cocinen en casa o cuiden de sus hijos, pero, amigas, yo veo más de los otros.

Orgullosa de las madres trabajadoras, de las que cuidan solas a sus hijos. De las valientes que siempre salen adelante por muchas piedras que nos encontremos en nuestro camino.

«Calificar la violencia de género como ‘asunto de mujeres’ es parte del problema. Da a una cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención». (Jackson Katz, activista estadounidense)

Sigamos los pasos de mujeres como esta porque es lo único que nos puede llevar a esa igualdad que tanto ansiamos.