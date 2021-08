No tienen valor para eso

No tienen valor para eso. En la playa un hombre está diciendo: ‘Este Gobierno no tiene cojones para meterse con los Eléctricas aunque nos estén asfixiando. Bueno, ni este Gobierno, ni ninguno, sea del partido que sea’.

Poca reacción

La verdad es que, mientras existan ‘las puertas giratorias’, no nos creeremos que sea tan difícil hacer algo para acabar con este expolio de los costes de la electricidad, como ellos dicen. Siempre ha habido exministros y hasta expresidentes de Gobierno que, cuando dejan sus cargos políticos, los fichan para consejos de administración de las grandes industrias, con maravillosas pagas, dietas de asistencia descomunales, la cama aparte.

Hay muchas posibilidades

Hoy no puedo aconsejarles a ustedes nada de series o películas. La verdad es que apenas veo la televisión, y, si lo hago en algún rato corto, me busco en Youtube cosas que me gustan, música de cualquier tipo, documentales del universo, algún cómico simpático, cortos de esos de festivales que nadie conoce y algunas fascinantes rarezas. La verdad es que yo he descubierto tarde la variedad que ofrece Youtube. Antes lo utilizaba solamente para buscar la ‘Casta diva’ de Montserrat Caballé en Francia, al aire libre, con el viento soplando (impresionante) y cosas de este tipo, pero ofrece muchísimo más, es algo tremendo lo que puedes encontrar ahí.

Agua caliente

Una mujer joven, metida en el mar, con el agua a la altura de las rodillas, grita a su pareja que la mira desde orilla: ‘¡Está hecha caldo, es como si te bañaras en una sopa de cocido!’.

Toqueteando

En la frutería, un hombre está cogiendo tomates de su caja de madera. Los toca, los aprieta un poco y unos los mete en la bolsa y otros los deja, apartándolos con un gesto de desprecio. Una señora que lo está viendo con cara de disgusto, al cabo de un minuto, explota: ‘Tóquelos, tóquelos bien, a ver si les deja ahí todo lo que lleve usted pegado a los dedos’. El hombre no responde y se aparta de los tomates. El que lleve una mascarilla evita que se vea lo rojo que se ha puesto, paga y se va sin decir ni pío. Cuando ya no puede oírnos, todos los cobardes que hemos pensado lo mismo que la señora y nos hemos callado le decimos a ella que ha hecho muy bien y cosas así. El frutero no abre la boca, como si no hubiera pasado nada.

Lo hacen muy bien

Por razones que no vienen al caso pero que ustedes pueden suponer, una buena parte de mi familia hemos tenido que recurrir a la Sanidad murciana en el tema covid estos días pasados: PCR, cuarentenas, aislamientos, etc. Quiero decir aquí que podemos estar tranquilos a este respecto, porque el sistema funciona perfectamente, mucho mejor que en otras comunidades autónomas, según me han contado. Atención en el Santa Lucía de Cartagena perfecta e inmediata, PCRs en la Arrixaca rápidas y con la amabilidad necesaria, seguimiento por los rastreadores, médicos de familia llamando para ver cómo va el proceso, que, afortunadamente, se ha resuelto sin ningún problema. Buena gente capaz y motivada con su trabajo. Exactamente lo que necesitamos los ciudadanos. Tenemos suerte de que funcionen tan bien.

Ocupan espacios

Leyendo el periódico en la terraza de un bar, un hombre les dice a sus dos compañeros de mesa: ‘¿Pero es que quedan todavía personas negacionistas o antivacunas? ¿Es que no están viendo lo que está pasando? Ayer dijeron en la tele que el 75% de los ingresados en la UCI son pacientes que estaban sin vacunar. Yo soy de respetar a todo el mundo, pero lo cierto es que ellos ocupan plazas en los hospitales que quizás hagan falta para gente menos tonta’

Indignación

El agua del Mar Menor está un poco más verde. Da una rabia…