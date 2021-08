De las lascas primitivas a las tablillas grabadas con escritura cuneiforme pasaron millones de años. De los arcabuces a los misiles nucleares apenas trescientos. El hecho de que la historia se acelera, y que la aceleración aumenta su ritmo por momentos es un hecho innegable. Ahí están los imperios mesopotámicos, el egipcio, el chino de múltiples dinastías o el romano para testimoniar que un imperio suele perdurar, más allá de los altibajos de la historia. Incluso el imperio romano o el bizantino, con sus fechas nítidas de terminación a manos de bárbaros y turcos respectivamente, duraron siglos. En el caso del imperio romano, se transvistió en forma de una Iglesia cristiana con ejércitos propios y dominio de territorios soberanos gracias a un documento tan falso como los duros a cuatro pesetas conocido como el Legado de Constantino, que otorgaba supuestamente al Obispo de Roma el poder temporal sobre antiguos dominios romanos en la península itálica.

¿Es posible que estemos asistiendo estos días a la terminación histórica del imperio americano, expandido por la fuerza a dominios mexicanos y españoles siguiendo el instinto de frontera en sus primeros momentos y la desvergonzada doctrina Monroe a continuación? Los signos de los tiempos (una expresión que pido prestada a la teología progre post Vaticano II) indican precisamente eso. Lo estamos viendo en vivo y en directo en las noticias, con la instantaneidad que nos permite la era internet, en la caída como un castillo de naipes de ciudad tras ciudad y territorio tras territorio a manos de los talibanes. La rapidez de la reconquista de Afganistán a manos de estos radicales, opuestos a los valores reconocidos en Occidente y en el conjunto de la cultura mundial en forma de la Declaración de Derechos Humanos, indican claramente que los estadounidenses estaban sosteniendo un maniquí sin sustancia real con la apariencia de un proyecto de Estado tolerante y democrático.

Nadie en su sano juicio culparía a Occidente de retirar su apoyo militar, pagado con vidas humanas e ingentes recursos materiales, a una nación inexistente en la práctica, tal es la falta de compromiso de sus poderes fácticos con la normalidad democrática. Que los talibanes se queden con Afganistán si los afganos que deberían luchar por sus libertades huyen despavoridos a las primeras de cambio.

¿Pero qué representa realmente la derrota del mayor ejército del mundo en una guerra que inició con todos los apoyos y cargado de razones morales pues habían sufrido un ataque despiadado promovido desde el refugio talibán en su propio territorio? Y, sobre todo ¿qué mensaje manda al mundo Estados Unidos cuando es la cuarta ocasión en menos de cincuenta años en la que salen con el rabo entre las piernas expulsados por un ejército o unas milicias claramente inferiores, retirándose de forma aturullada, abandonando a sus aliados y sin dejar el menor resquicio a la dignidad civil o militar? Incluyo por supuesto a Vietnam y Afganistán, pero también a Líbano y a la Somalia de Black Hawk derribado. Si eso no es un signo de decadencia, que venga Dios y lo vea.

Apenas hace treinta años, Estados Unidos fue capaz de vencer con estrategias sutiles y con una exhibición de fuerza militar y desarrollo tecnológico sin parangón a un enemigo de la entidad de la Unión Soviética. Para conseguirlo no dudó en unir sus fuerzas con otro archienemigo comunista, en este caso China, convertida en una potencia eminentemente pragmática después de la muerte de Mao de la mano de Deng Xiao Ping. En este punto álgido, el imperio americano fue capaz de imponer al resto del planeta, China y Rusia incluidas, el orden mundial basado en reglas e instituciones universalmente aceptadas conformadas a la imagen y semejanza de sus valores liberales en la década que siguió a la derrota de los fascismos en la segunda guerra mundial.

En ese momento se hizo evidente la enorme ventaja adquirida por Occidente tras la revolución industrial y la globalización forzada al resto del mundo por los imperios británico, alemán y francés, y el emergente Estados Unidos, en beneficio descarnado de sus intereses y con la fraudulenta cobertura de la expansión de la fe cristiana a pueblos, como el indio, que tenían su propia religión mucho más elaborada y asentada en milenios de tradición.

A principios del siglo XX, la potencia material, económica y militar, de Occidente era abrumadora. Por el contrario, en los treinta años que han pasado desde la caída de la Unión Soviética y el renacimiento económico de China, las tornas han cambiado radicalmente. La hegemonía económica y tecnológica de Estados Unidos se tambalea, y su poderío militar (con recursos humanos y armamentísticos superiores a la suma de los que poseen todos sus oponentes) son solo una demostración de la cruda veracidad de lo que afirmaba un teórico de la estrategia militar: todos los ejércitos se preparan concienzudamente para ganar la última guerra en la que han luchado, pero no para la que está por venir-. La guerra que está por venir (parece obvio ahora) se librará en el ciberespacio informático y en el espacio exterior. La mala noticia para Occidente es que los rusos y los chinos van ganando la guerra del ciberespacio y los chinos se aprestan a poner hasta el último yuan para prevalecer en la nueva carrera espacial, a pesar del postureo de los multimillonarios de moda metidos a exploradores interplanetarios.

Perdida la hegemonía económica, en retirada de las guerras recientes como Siria, Irak, y Afganistán, y llevando las de perder en las guerras venideras, la fortaleza de los Estados Unidos parece que resistiera en forma de orgullo nacional y oposición a los enemigos exteriores. ¿En serio? ¿Quién puede afirmar que sigue existiendo el orgullo americano cuando hemos visto a un presidente tan loco como Nerón azuzando a huestes de desarrapados disfrazados de bárbaros a asaltar el Capitolio (emblema secular de la democracia americana) y colgar de una farola al vicepresidente de su Gobierno por no querer declararle vencedor de unas elecciones que a todas luces había perdido? Todo el mundo respiró con alivio al ver a un tipo ‘tradicional’ como Joe Biden ganar la presidencia, pero parece que ni siquiera su experiencia (rayana en la decrepitud) consigue convencer a una parte considerable de los norteamericanos de que no ha ganado las elecciones de forma torticera apoyado por un círculo de pederastas dirigidos desde la sombra por Hillary Clinton, según teoría difundida por los conspiranoicos de Qanon. Si esto no es el principio del fin del imperio americano, se parece muchísimo.