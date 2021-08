No tengo vértigo, me encanta volar, me gusta mucho la velocidad y contra todo pronóstico odio profundamente los parques de atracciones, los famosos cacharritos de las ferias: el barco pirata, la nube, todo lo que te lance por los aires me provoca auténtico pavor, siempre digo ¡qué necesidad!

En mi vida he ido a estos lugares infernales por voluntad propia, y cuando lo he hecho ha sido para quedarme mirando a niños que me llegan por la cintura. No encuentro ningún atractivo más allá de montar en los coches de choque, todo un clásico, y comerme un algodón de azúcar y quedarme con las manos como si hubiera trabajado con goma laca durante horas. Aún recuerdo cuando tenía apenas 6 años y mis padres me llevaron a la feria, me montaron en una noria minúscula y el pollo que monté fue tal que acabaron parando la atracción y bajándome de semejante chisme del demonio. Fue horrible.

Volar por los aires, que te revuelque una montaña rusa poniéndome boca abajo en décimas de segundo, ¿porqué se hacen esto? No encuentro nada atractivo en acabar empapado en un dragón o que me peguen sustos que me provocan una parálisis cardíaca en la casa del terror. Ser del Atleti ya provoca paradas cardíacas, ver a una pseudo niña del exorcista pegando brincos, es innecesario.

Aún recuerdo ese viaje de estudios de tercero de BUP, en el que nos llevaron a París. Yo fui feliz en la tumba de Jim Morrison durante horas sentada, rodeada de gente escuchando música y fumando porros, que yendo a Eurodisney. Sólo como titular les diré que tras llegar a la casa de Mickey a las pocas horas una compañera del cole empezó a encontrarse algo mal y de repente estaba llena de granos, la varicela se vino de viaje de estudios con nosotras; la excusa perfecta fue atenderla y así librarme de fingir algo de entusiasmo. A la vuelta a España empecé a encontrarme mal y acabé tres meses en casa cubierta de pupas, recuerdo imborrable de un parque de atracciones. A casa venían mis compis para darme apoyo moral, podría haber cobrado entrada, por mi aspecto parecía la pareja del hombre elefante, propio de las ferias de otros tiempos y recuerdo imborrable para la posteridad.

Quiéranme así, llevenme en avión durante horas a Filipinas, pongan un coche a 200 por hora en un circuito, vayamos juntos a ver un partido del Atleti en una final de Champions, pero nunca me lleven a un parque de atracciones.