Hoy empiezo mis vacaciones y les prometo que mi intención era escribir un articulito simpático de lectura fácil para leer bajo el sol del Mar Menor, pero oiga, que no hay manera.

Que cuando una quiere dejar la política y las miserias murcianas a un lado tiene que aparecer siempre un personaje que pareciera como la fruta prohibida de Adán y Eva tentando para ser mordida. Basta con no querer recibir a la turba tuitera de izquierdas criticando esta humilde pieza que les escribo cada miércoles para que aparezca, esta vez sí, una polémica del tamaño del imafronte de la Catedral en la que si no entro probablemente muera por combustión interna. Y como aún soy joven y me quedan unos cuantos años de alegrías y miserias, vamos de cabeza hacia ella.

El lunes aparecía en un periódico de prensa regional una entrevista a la decana de una Facultad de la Universidad de Murcia. Era de izquierdas, por supuesto, porque los profesores comunistas tienen un síndrome parecido al de los veganos: si al minuto de empezar una conversación no han rebelado su condición, les da una suerte de ataque de pánico y el mundo deja de tener sentido para ellos.

Esta profesora, cuya calidad investigadora y docente no pongo en duda (entre otros motivos porque desconocía de su existencia hasta que la leí antes de ayer), nos deleitó con sus opiniones sobre el feminismo, la izquierda, la Universidad pública y otra serie de cuestiones en las que tiene todo el derecho del mundo a estar tan profundamente equivocada que resulta hasta sonrojante leer según qué respuesta. Pero como esas percepciones suelen ser recíprocas, ahí sigamos con el ying de la izquierda mofándose del yang de la derecha y viceversa.

Esas ideas, decía, sobre su concepción de la vida son plenamente respetables aunque no sean compartidas, como lo es todo lo que cualquiera opine sobre su propia existencia y el rumbo que le quiera dar a ésta. El problema, y aquí se halla la polémica por la que no estamos hablando de qué bien se está en La Manga y sí de la Decana, es que en su concepción de un mundo mejor esta docente pretende que los ciudadanos de la clase trabajadora vivan mucho peor a costa de que ella pueda seguir manteniendo sus privilegios.

Y es que, la profesora universitaria nos deleitó el lunes con un titular en el que manifestaba, de manera literal, que «los vuelos tendrían que ser mucho más caros y así habría muchos menos».

Cuando habla de «mucho más caros» a lo que se refiere esta persona es a que usted, mil eurista que ha podido conocer París o Roma gracias a un vuelo de Ryanair cogido en el aeropuerto de Alicante a las seis de la mañana, sólo pueda permitirse viajar a Lorca como destino exótico mientras ella, con cinco veces su sueldo, pueda seguir yendo en Business a Miami sin que los pobres le molesten en la fila de embarque.

Estos alegatos de decrecimiento de los demás a costa de mantener el privilegio propio son el síndrome más clásico de la izquierda. Igual que todos los dictadores que proclaman la igualdad mientras ellos son iguales viviendo a cuerpo de rey y sus súbditos son iguales sobreviviendo en la miseria, los predicadores sociales modernos nos aleccionan sobre lo mal que viajamos, comemos y vivimos para que el planeta descanse a nuestra costa mientras ellos viajan, comen y viven como creen que merecen.

No le presumo mala fe a la Decana en su alegato de querer que los demás se sacrifiquen por ella. Es más, me parece hasta condición humana. La misma con la que media Murcia mileurista blasfema cuando una privilegiada le dice desde su casa en Altorreal que eso de coger el coche de Albudeite a Mula está muy mal porque contamina.

En fin, un día más de hipocresía en la oficina. Me voy de vacaciones, que falta me hace.

Hasta el miércoles que viene.