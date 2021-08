Es posible que ahora mismo me estén leyendo a través de un móvil, herramienta del infierno que se ha convertido en una prolongación de nosotros mismos. Trabajamos desde el móvil, leemos noticias, vemos series, escuchamos música, subimos fotos, hacemos bailes imposibles para subir a las redes sociales. Echo la vista atrás y es difícil recordar la vida sin tantos canales de comunicación.

Fuimos felices sin móviles, con el fijo de casa, con las cartas a mano, con los carretes por revelar sin saber qué demonios saldría de aquella noche de flashes. Éramos felices pidiendo el teléfono a alguien que nos gustaba, ahora la gente te pide instagram o whatsapp, qué ordinariez.

Estoy en un hotel y hay dos parejas, pegadas a sus móviles, comprando desde la piscina por Aliexpress, desayunando los cuatro juntos sin hablar, pegados a sus terminales, que si instagram, whatsapp, las cabezas en las pantallas, en mitad de un paraíso idílico. Yo definitivamente creo que merecemos la extinción.

Nomofobia, ¿saben lo que es? El miedo irracional a salir sin el móvil encima, la ansiedad que produce no tener batería o estar fuera de cobertura. ¡Cómo hemos olvidado la importancia del contacto, de mirarnos a los ojos, de hablar!

Utilizo todos los canales de comunicación posibles como herramienta de trabajo y distracción, estoy en este mundo, no soy hipócrita, pero les garantizo que en un hotel idílico en el que se respira paz y tranquilidad, el móvil no está ni se le espera. Irte con tu pareja a un hotel a mirar el móvil, desayunar, comer y cenar pegado a la pantalla sin apenas contacto y conversación, les parece normal. Nos vamos a la mierda, no por nomofobia, sino por nomosubnormales. Perdón que le dé un toque cómico al asunto, la realidad es más sórdida y asusta. Nos estamos perdiendo la vida mientras miramos la pantalla, nos estamos aislando del mundo mientras preferimos conectarnos a través de redes en vez de tomar unas cañas, tocarnos y vivir. Vale que la pandemia no ayuda, pero no me vengan con excusas.

El 35% de los adultos miramos el móvil cada seis minutos, somos adictos, es como una droga, si Jim Morrison o Kurt Cobain levantaran la cabeza se morirían de la vergüenza al vernos. No hay malas drogas, decía Escohotado, hay malos usos. Vaya esta columna para entonar el mea culpa, y no querer convertirme en esas parejas del hotel, así que desde hoy entonaré a sus majestades Extremoduro y su «Me estoy quitando, me estoy quitando, solamente me pongo de vez en cuando».