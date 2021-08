Lo único bueno de la alienación es que también te da igual cuando las cosas van mal. Lo aprendí en Radio Mierda. Antes me preguntaba si solo pasa en los trabajos excrementicios, pero empiezo a pensar que nunca sabré lo que es un trabajo no excrementicio. No en esta vida. Allí era más que el pan de cada día: eran los cereales del desayuno, la catalana a mediodía, el chusco a las dos, la napolitana de la merienda y la puntica de las nueve. Y se podía repetir.

Radio Mierda fue la obra magna de un basuras. Quítale a Michael Scott la capacidad de redención que da ser buen tipo y tienes al basuras. Ahí van varias: una vez se enfadó porque puso Viva la vida en una reunión y yo quise gritar Muera la vida. Otra, nos prohibió a mi amigo Dani y a mí largarnos hasta que no derribásemos un calendario con una pelota. Otra, le propuso al Dani hacerse falso autónomo. Otra, nos dijo que elimináramos el No de nuestro vocabulario. Otra, me tuvo 18 meses con un contrato falso de prácticas. Y en negro. Otra, mi amigo acababa de dejarlo con su novia y el basuras intentó llevarlo de putas. Acabaron en un Orenes.

Por suerte, a veces hay un Spiderman para cada Duende Verde. A 20 minutos de empezar el programa del basuras, la mesa se fundió. Yo hacía el control. El informático llegó en diez minutos. Un máquina. El basuras ladrando. Que si faltan diez minutos, que si el compromiso con la audiencia. El otro forma un círculo con el índice y el pulgar y dice: «Maestro, todo controlado». Yo al lado, haciendo como que me importaba. El basuras se larga. El informático me mira, resopla y suelta: «Mala cama tiene el perro». Todavía me duelen los riñones de reírme. Como de pronto teníamos la mañana libre, quisimos sacarlo a hombros. «No es para tanto», dijo.

Hubo otra: el basuras estuvo dos semanas diciendo que escuchaba «sonidos raros». Nadie notaba nada. «¿No será vuestro jefe un perro?», preguntó el informático. Me jodió no tener una finca para darle las llaves. Nunca supe su nombre, pero me remojó el corazón. Yo iba por ahí que no podía mirarme al espejo y salí de Radio Mierda cumpliendo mi sueño de decirle a un hijo de puta: «Nos vemos en los juzgados». Me quedé en la gloria.