«Yo he hecho autocrítica. No sabemos todavía si han sido o no unos eventos hiperdiseminadores, pero lo que han sido es, precisamente, unos eventos que dieron una idea más de normalidad de la que nosotros en aquel momento teníamos que dar», Josep Maria Agrimon - Conseller de Salut de la Generalitat Catalana

Un principio básico de la consolidada Ciencia de Andar por Casa es que los experimentos se han de hacer con gaseosa —Casera, por supuesto—. En Cataluña no se ha tenido en cuenta tan importante regla y se les ocurrió hacer no uno sino tres festivales musicales con asistencia masiva de público. A posteriori, se ha visto que fallaron al menos tres cosas: había gente sin mascarilla, no se guardaban las distancias de seguridad entre los participantes y se sabe que las pruebas de antígenos exigidas a los asistentes pueden dar hasta un 20% de falsos negativos. El resultado son 2.279 contagiados. Las autocríticas posteriores no alivian el problema de salud originado con los concierto-experimentos.