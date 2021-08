Recuerdo cuando me tocaba el turno. Mi madre me llevaba al centro de vacunación de la Plaza Preciosa contándome alguna chorrada, entrábamos, cogíamos número, hacíamos cola, nos pasaban al despacho, sacaban la aguja, me ponía a gritar como si me estuvieran crucificando, me sujetaban por las extremidades para que no me moviera, me pinchaban y me daban un caramelo. En alguna otra ocasión, creo recordar que me vacunaron en el colegio junto al resto de la clase. Entonces me portaba bien. El numerito lo montas con tu madre, no con tus amigos. No sé cómo, un día me convertí en una persona normal y hasta empecé a ir solito a sacarme sangre.

A los más pequeños aún no los están vacunando. Por ahora, a partir de doce. Gran noticia, así pueden irse tranquilos de botellón sin que les demos la tabarra. Etílicos, pero sin covid, como en tiempos prepandémicos. Sin embargo, con la llegada de los adolescentes a los centros de vacunación se están viviendo situaciones esperpénticas.

La semana pasada, en Cartagena, hubo que atender en una sola mañana a más de veinte chavales. Caían como moscas. No es que los efectos adversos de la vacuna los estuvieran friendo, sino que se estaban desmayando de los nervios. Primero pensé que debía de hacer un calor insufrible. No hay preparación para aguantar una cola de más de media hora a 40 grados. Pero trabajadores del Servicio Murciano de Salud, del 061 e Iván, el fotógrafo de LA OPINIÓN en Cartagena, terminaron por confirmar la dura verdad: el motivo de los desvanecimientos de los adolescentes era la aprensión a la vacuna. Hasta vómitos hubo que fregar.

¿Recuerdan la mítica escena de Este chico es un demonio 2 en la que Junior acelera la velocidad de una atracción en una feria y acaban todos echando la raba? A mí es que me viene esa imagen a la cabeza.

Los sanitarios se quejaban de que con cada desvanecimiento se retrasaba la vacunación porque había que atender a los caídos. Seguro que el servicio de limpieza también tenía algo que decir al respecto.

En esos días, más crónicas sobre el proceso de vacunación en adolescentes en otros municipios como Lorca venían a confirmar la durísima realidad: nervios, mareos y tembleque de piernas en jóvenes en edad de hacerse los putos amos. Yo, que reconozco que no me gano la vida picando piedra, creía que, salvo excepciones, una persona solo se desmayaba cuando su cuerpo no aguantaba más una tortura en Guantánamo.

Le he estado dando vueltas al asunto y quiero contribuir con una posible solución al problema basada en mi propia experiencia: ¿Qué les parece si los padres no acompañan a sus hijos a vacunarse contra la covid?