«Pero es que esta forma de aprender [la recogida en la LOMLOE] será mejor para el que hoy no llega a acabar la ESO y también para el futuro astrofísico o matemático», Miguel Soler, secretario autonómico de Educación de la Comunidad Valenciana

Tenemos una nueva ley de educación. Cada vez que ha habido alternancia en el Gobierno de España, como si se tratara de un rito, se ha promulgado una nueva ley orgánica de educación. Y van… No dudo de que haya buena intención en cada una de ellas. Véase el optimismo cósmico de Miguel Soler. Sin embargo, todas ellas adolecen de un fallo esencial. Se han hecho sin el profesorado. Y no me refiero solo a la consulta, sino, y sobre todo, a la imprescindible formación de los docentes para que lleven a las aulas lo que haya de innovador en la ley, el sitio donde de verdad se juega el partido. Brindis al sol.